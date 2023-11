Mireasa sezonul 8. Ce semnificație are cățelușul de pluș cu care Daria a intrat în emisia live Mireasa și la Capriciile Iubirii

În emisia live Mireasa din 15 noiembrie 2023, Daria a ținut în brațe un cățeluș de pluș pe care l-a primit de la Adrian.

Daria a primit un buchet de flori, o scrisoare și un cățeluș de pluș de la Adrian. Fata a plâns și la Mireasa Capriciile iubirii ea a spus că e dureros să plece cineva drag din casa Mireasa.

Ce semnificație are cățelușul de pluș cu care Daria a intrat în emisia live Mireasa și la Capriciile Iubirii

Daria a punctat că erau pe drumul cel bun spre o relație: ”Mi-a fost foarte drag Adrian și nu am verbalizat asta, am ținut în mine, și, cum a scris și el în scrisoare, câteodată realizezi ce a însemnat cineva pentru tine abia atunci când ai pierdut omul respectiv”.

Iată ce i-a scris Adrian:

”Draga mea verișoară,

Încep prin a îți spune că îmi e tare dor de tine. Te-am urmărit de când am plecat încontinuu, am văzut toată petrecerea. Am observat că ai fost foarte tristă, dar și eu am fost odată cu tine, am plâns odată cu tine. Am auzit ceea ce ai declarat ieri, că îți pare rău că nu ai verbalizat ceea ce simți de la început. Se spune că abia după ce pierzi o persoană realizezi cât de importantă a fost, cred că așa a fost și în cazul nostru. M-a doborât să te vâd atât de tristă, dar sper să ne revedem curând. Vreau să știi că simt la fel cum simți și tu și acum realizez cât am însemnat eu pentru tine. Am auzit că m-ai visat și știu că mi-ai spus că îți dorești un cățel nou, momentan ți-am cumpărat unul din pluș, urmează și celălalt. Voi pleca curând în Spania, așa cum am vorbit, iar în momentul ieșirii tale voi fi acolo pentru tine.”

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

