Mireasa, sezon 8. Bia, mesaj emoționant pentru Robert, la aniversarea a șase luni de la căsătoria civilă

Bia și RObert au împlinit jumătate de an de când au spus „DA” în Finala sezonului 8 Mireasa. Tânăra i-a făcut soțului ei o declarație emoționantă.

Bia a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu soțul ei, realizate în decursul celor 6 luni de căsnicie. Fata i-a trasnmis un mesaj emoționant lui Robert. Din mesajul adresat de Bia soțului ei, reiese că amândoi sunt fericiți și se iubesc nespus.

Bia se descrie pe ea însăși ca fiind „cel mai norocos om de pe pâmânt” pentru că este alături de Robert care o încurajează și o sprijină și cân „totul este în cădere liberă”.

Citește și: Ce imagine cu doamna Anina a publicat Bia. Cum se înțelege acum fata cu mama lui Robert, după toate conflictele din casa Mireasa

Bia și Robert de la Mireasa au împlinit 6 luni de căsnicie

Articolul continuă după reclamă

„Soțul meu, uneori, când mă gândesc că totul este în cădere liberă, ești tu și-mi amintești că orice ar fi în jurul meu, sunt cel mai norocos om de pe pământ că te am pe tine. Noi știm și tu ai dat crezare că fericirea constă doar în sufletul care este unit cu al tău, nimic mai mult. Fie că suntem pe o plajă sub soare, sau doar în livingul casei noastre, fie că azi a fost rău sau bine, ne iubim infinit și azi știu că tu, cel mai bun suflet de pe pământ, cu convingerile tale puternic întemeiate despre simplitatea fericirii, ești tot ce am nevoie să fiu un om împlinit. Te iubesc... pentru totdeauna. 22.12.2023. Azi, 6 luni. Ne-a rămas o viață de sărbătorit”, a scris fosta concurentă a sezonului 8 Mireasa.

Bia și Robert s-au căsătorit pe 22 decembrie 2023.

Bia şi Robert s-au căsătorit în sezonul 8 Mireasa, Iubire Infinită

Bia şi Robert au fost al patrulea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Robert a oscilat între două fete care i-au atras atenția la începutul sezonului 8 Mireasa. În cele din urmă, băiatul și-a dat seama că Bia este femeia potrivită pentru el. Relația dintre Bia și Robert nu a fost tot timpul susținută de mama tânărului. Doamna Anina, care și-a însoțit fiul în competiție, nu a fost mulțumită de interacțiunile pe care le avea cu viitoarea noră, iar conflictele nu au întârziat să apară. Nora și soacra au avut mai multe certuri și împăcări, dar Robert nu a adus niciodată în discuție posibilitatea despărțirii. Robert și Bia s-au logodit la Milano. Băiatul a ascuns inelul în înghețată și a lăsat-o fără cuvinte pe iubita lui. Cei doi au decis să-și depună actele pentru căsătorie, dar cu un contract prenupțial, așa cum și-a dorit mama tânărului.

Cei doi s-au căsătorit în Finala Mireasa și și-au rostit jurăminte superbe:

Bia: Vreau să-mi așez inima în palmele tale. Vreau să-ți promit că nu-mi voi încălca eu promisiunile, te voi iubi atent, cald și necondiționat. te voi încuraja, sprijini și te voi admira în toate visele tale. Iubirea se definește prin curaj, despre asta vreau să fie ziua mea. Ești un bărbat determinat, ești bărbatul care m-a învățat să mă las protejată și iubită. Acasă va adăposti cea mai atentă soție, cel mai iubit soț și cei mai încăpățânați copii.

Robert: Iubita mea, Bia, acest moment va marca începutul unui nou capitol în viețile noastre, dorința mea e să-ți demonstrez în fiecare zi că te doresc lângă mine. Mă citești ca pe o carte deschisă. Ai stat lângă mine, arătându-mi compasiune și iubire, acel tip de iubire de care am nevoie în viața mea. Vreau să-ți demonstrez ție, dar și mie, că pot fi un bun partener de viață. Te iubesc la inifinit.

Citește și: Mireasa, sezon 8. Unde locuiesc acum Bia și Robert. Ce decizie au luat după discuțiile despre apartamentul tânărului