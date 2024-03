Mireasa, sezon 8. Ce surpriză emoționantă i-a pregătit Liviu Bogdanei. Fosta concurentă a împlinit 24 de ani

Bogdana din sezonul 8 Mireasa a fost răsfățată de ziua ei. Liviu i-a pregătit o surpriză romantică soției, la împlinirea celor 24 de ani.

Bogdana a ămplinit 24 de ani, iar Liviu a surpins-o cu baloane, cadouri, petale de trandafir și un lampion. Fosta concurentă a sezonului 7 Mireasa a transmis pe rețelele sociale că a avut parte de cea mai frumoasă aniversare, datorită prietenilor și soțului. De asemenea, doamna Lucica și tatăl lui Liviu i-au fost alături.

„S-a gândit el la toate”, a scris Bogdana în dreptul unei fotografii cu lampionul în aer.

Cum a surprins-o Liviu pe Bogdana de ziua ei. Fosta concurentă Mireasa, mesaj emoționant despre prieteni și soț

„Am avut cea mai frumoasă zi de naștere datorită prietenilor și a soțului meu! Sunt fericită că îi am în viața mea și îi iubesc foarte mult Mă simt binecuvântată! Vă doresc tuturor să aveți parte de astfel de oameni în viețile voastre!”, a transmis Bogdana.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bogdana a publicat pe rețelele sociale imagini cu surprizele pe care le-a primit de ziua sa.

Cei care i-au îndrăgit pe Liviu și Bogdana i-au făcut urări frumoase fetei. Ioana, câștigătoarea sezonului 8 Mireasa, i-a transmis și ea o urare Bogdanei.

Citește și: Ce profesie și-a ales Bogdana de la Mireasa. Anunțul făcut de ea și de Ioana pe Instagram

Liviu și Bogdana s-au căsătorit în finala sezonului 8 Mireasa

Povestea de dragoste dintre Bogdana şi Liviu a avut un debut complet neașteptat. Băiatul s-a sărutat cu o altă concurentă la prima petrecere, dar în aceeași seară și-a dat seama că Bogdana este femeia pe care și-o dorește în viața lui şi a mers la ea pentru a-i împărtăși sentimentele. Cei doi s-au sărutat și în următoarea emisie live de Mireasa au anunțat public că formează un cuplu. Relația lor a fost pusă la încercare când fata a fost votată să părăsească emisiunea.

Timp de 2 săptămâni, Bogdana a locuit în casa lui Liviu, în timp ce el și mama lui s-au aflat în casa Mireasa. Publicul a votat apoi întoarcerea Bogdanei în emisiune, iar cei doi îndrăgostiți nu și-au mai încăput în piele de fericire în momentul revederii. Bogdana și Liviu formează al doilea cuplu logodit din seoznul 8 Mireasa. Tânărul și-a cerut în căsătorie iubita la Florența, într-un cadru spectaculos. Cei doi și-au mărturisit dragostea pe care și-o poartă unul altuia și au decis să se căsătorească pe 22 decembrie 2023.

Cei doi și-au rostit jurăminte superbe:

Bogdana: Vreau să-ți spun că te iubesc din tot sufletul, că îți voi fi alături. Te văd cel mai bun tată pentru copiii noștri. Îmi doresc când vom fi bătrâni să ne privim cu atâta iubire în privire. Nu mai am cuvinte. Te iubesc cum nu am mai iubit și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că te-am întâlnit.

Liviu: Dragostea vieții mele, vreau să-ți spun că timpul s-a oprit în loc când am avut primul sărut. Nimic nu se compară cu felul în care mă iubești, mă alinți, în momentele alea simt că am câștiat. Știi că de fiecare dată e nevoie doar să te uiți în ochii mei. Nu voi permite niciodată ca pasiunea dintre noi să se stingă. Te voi susține cum nimeni nu a făcut-o până acum. Când vei fi lângă mine, vei fi mereu acasă oriunde ne-ar duce viața. Crede-mă, scumpa mea soție, că te iubesc mai mult de dincolo de infinit.