Mireasa, sezon 8. De ce s-a întors doamna Anina, deși era hotărâtă să plece din emisiune. Ce a spus doamna Mirela

Doamna Anina a surprins pe toată lumea cu plecarea ei din casa Mireasa și apoi cu întoarcerea subită. Mama lui Robert s-a aflat în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii pentru a-și explica gesturile.

Doamna Anina a precizat că are o limită a toleranței în ceea ce privește declarațiile doamnei Mirela, însă decis să se întoarcă în casa Mireasa pentru fiul ei și pentru a nu avea probleme financiare.

„Ce faceți, doamna Anina? Mă luă astăzi inima”, a spus Gabriela Cristea când a văzut-o pe doamna Anina.

Ce a spus doamna Anina după ce s-a întors în casa Mireasa

„M-am întors pentru copilul meu și pentru problemele financiare. Dar mențin ceea ce am spus. Am fost perfect cerebrală. Nu sunt la reeducarea școlii doamnei Mirela. Cu tot respectul. Am obosit, m-am săturat să fiu ținta ironiilor. Și dânsa când a dormit, nu s-a simțit bine, eu n-am zis nimic. Poate nu m-am simțit nici eu bine și am dormit. Eu sunt aici într-o competiție. Sunt pentru copilul meu. Sunt să-mi susțin copilul. Sunt un om cu trăiri, cu sentimete. Am fost acuzată de dublă personalitate”, am spus doamna Anina la Antena Stars.

Doamna Mirela a avut o replică pentru doamna Anina, amintind de jignirile pe care mama lui Rober i le-a adus Biei, după ce a auzit-o jucându-se cu păpuși cu Alina, imitându-l pe Robert.

„Pot să spun că nu m-am bucurat foarte tare de întoarcerea doamnei Anina. Dar nu de mine depinde întoarcerea. Ar fi a doua oară când își face bagajele. Pleacă, vine. Nu eu am selectat materialul. Eu doar m-am referit la acele perioade de nesomn. Dacă ne referim la expresia pe care am folosit-o cu dubla personalitate nu știu ce este mai jenant: expresia pe care am folosit-o eu, sau cuvintele pe care doamna le-a folosit față de Bianca. Nu știu ce este mai grav”, a spus doamna Mirela.

Momentul în care doamna Anina a anunțat decia de a părăsi casa Mireasa este disponibil aici.

