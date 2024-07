Mireasa sezon 9, 10 iulie 2024. Unde vor merge Valentin și Elena după finală. Decizia neobișnuită pe care au luat-o

Valentin și Elena au dezvăluit ce vor face după finala Mireasa din 12 iulie 2024. Tânăra a luat o decizie clară cu privire la cum vor arăta următoare zile după încheierea show-ului matrimonial.

După petrecerea burlacilor, Valentin și Elena au fost în centrul atentenției. Cuplul a avut o mulțime de discuții, iar acum băiatul încearcă să o împace pe iubita lui.

Tinerii au revenit la tachinări, după ce băiatul a încercat să-și sărute partenera, iar aceasta s-a retras.

„Ți se pare că trag de tine?”, a vrut să afle Elena de la Valentin.

„Asta ți se induce”, i-a răspuns el.

„Când am intrat, nu am intrat cu gândul să stau atât”, i-a mai mărturisit ea.

„Dar m-ai găsit pe mine. Mie îmi place să câștig. Dacă eram jucător mă băgam și să câștig”, a precizat Valentin.

„Eu nu m-aș fi căsătorit aici”, a mai spus ea.

„Dacă te ceream ziceai nu?”, a întrebat tânărul.

„Foarte posibil”, a răspuns ea.

Ce vor face Valentin și Elena după finala Mireasa

Deși cei doi nu s-au despărțit, în emisia live de miercuri, 10 iulie 2024, Elena a dezvăluit că după finala sezonului 8 Mireasa nu vor pleca împreună.

Întrebată cum se simte acum, fata a mărturisit: „Cred că mi-am revenit puțin. Nu mă refer la ce se întâmplat sâmbătă, mi-am revenit la mine. În legătură cu el, aștept să văd afară. Nu am absolut nicio așteptare”.

De asemenea, Elena a spus clar și răspicat că au decis să plece separat după finala Mireasa din 12 iulie 2024.

„Plecăm separat. Ne vedem duminică. Luni avem o filmare și apoi vedem”, a explicat iubita lui Valentin, în timp ce Simona Gherghe a remarcat că acest lucru lasă o mare incertitudine asupra relației lor.

„E normal să fie o mare incertitudine. Normal că este. M-am uitat, am analizat și eu. Mereu am analizat. Mereu am fost atentă și când părea că nu sunt. Tot ceea ce fac, alegerile mele sunt cu cap. Și asta aștept: să văd afară ceva”, a spus ea.

„Clar nu (n.r. mă duc la el). După finală am treabă”, a zis Elena foarte clar.

Astfel, după finală, ea rămane a hotărât să rămână în București, el se duce acasă, doamna Floarea se duce acasă la ea, la țară.

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 9 Mireasa

Finala Mireasa sezonul 9 este pe 12 iulie 2024. Patru cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT. Alexandru și Cristina, Ștefan și Maria, Vlad și Iuliana, Liviu și Delia sunt cuplurile care și-au depus actele pentru căsătorie.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Doar unul dintre cupluri va fi însă desemnat câştigătorul celui de-al nouălea sezon Mireasa şi al marelui premiu, în direct, la Antena 1 și în AntenaPLAY. Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarată câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei în cadrul emisiunii în direct, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 9.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.