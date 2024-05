Mireasa sezon 9, 13 mai 2024. Momentul în care Albert cade pe masă la petrecere. Ce reacții au fost după ce distracția s-a oprit

Albert a distrus „decorul” la petrecerea de sâmbătă. Tot ce se afla pe masa pe care a dărâmat-o s-a împrăștiat pe podea.

Petrecerea s-a oprit după ce Albert a distrus decorul și Maria și Ștefan au „fentat” lavalierele și camerele. Albert a dansat pe bancă, s-a dezechilibrat și a răsturnat masa. Valentin a râs în hohote când a văzut situația, însă fetele nu au fost fericite când au văzut ce trebuie să strângă.

Delia a fost supărată când a văzut că Albert nu ajută la curățenie și a mers în casa băieților și a aruncat alune pe jos. Liviu a strâns alunele și a calmat-o pe iubita lui, spunându-i că nu e bine să răspundă la rău cu rău. Simona Gherghe l-a felicitat pe fiul doamnei Viorica pentru cum a procedat, făcând-o pe Delia să înțeleagă că nu a făcut un gest potrivit.

Albert a spus că nu a participat la curățenie pentru că nu știa dacă are voie. După insistențe, Albert a mers să măture.

Ce a spus Albert despre incidentul de la petrecerea din casa Mireasa

Delia i-a spus doamnei Mariana să nu curețe în locul fiului său, pentru că așa el nu va învăța niciodată cum trebuie să se comporte.

„A plecat puțin banca. Nu mi-am dat seama atunci. Dansam puțin și a plecat puțin banca. S-au închis ușile și trebuia să plecăm. Doar ce am atins masa și s-a dus cu totul. Eu aș fi venit să fac, dar s-au închis ușile. Când am văzut că s epoate să intre am venit să mătur. Am greșit, măcar am venit să dau cu mătura”, a spus Albert în emisia live de Mireasa de pe 13 mai 2024.

