Mireasa sezon 9, 17 aprilie 2024. Ce mărturisiri au făcut Cristian și Antonia. Cei doi au descoperit că au ceva în comun

În casa Mireasa a avut loc provocarea mărturisirilor. Antonia și Cristian au descoperit că amândoi au avut probleme cu unităție de învățământ

„Este unul dintre task-urile acelea cheie din sezon. S-au făcut niște mărturisiri grele pe care mamele și Iuliana le-au jurizat aseară neștiind cui aparțin acele mărturisiri. O să insistăm asupra cuplurilor. Pentru ei e essential să se cunoască, înainte de a face următorul pas în relația lor”, a anunțat Simona Gherghe.

Cristian a povestit că a fost dat afară de la grădiniță, iar Antonia a povestit că primul ei iubit a murit, iar pe patul de spital a vorbit despre ea.

Ce secrete au spus Antonia și Cristian

„Am fost dat afară de la grădiniță, din generală, din liceu. De la grădiniță am fost dat afară pentru că eram neascultător. Cred că băteam copiii. Am intrat în bucătărie, am luat un cuțit și am fost dat afară de la grădiniță. S-a panicat toată lumea și l-au sunat pe tata”, a spus Cristian.

Antonia a spus că a fost mutată de la o clasă la alta în generală, iar în liceu a fost exmatriculată.

„Eu am bătut-o și pe învățătoare. Noi doi pare că am avut aceeași copilărie”, a spus Antonia.

„Nu șitu dacă să zic... Sare emisiunea în aer”, a spus Antonia.

În cele din urmă, Antonia a povestit că primul ei iubit a murit, iar în spital băiatul a mărturisit că iubește o fată pe nume Antonia.

Citește și: Fotografia rară cu Simona Gherghe din copilărie. Cum arăta prezentatoarea de la Mireasa când era mică | Foto

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.