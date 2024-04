Mireasa sezon 9, 17 aprilie 2024. Delia și Liviu, mărturisiri grele. Băiatul s-a ocupat cu lucruri interzise: „Mama nu știe”

În casa Mireasa a avut loc provocarea mărturisirilor. Delia și Liviu și-au spus unul altuia lucruri foarte grele din trecut.

„Este unul dintre task-urile acelea cheie din sezon. S-au făcut niște mărturisiri grele pe care mamele și Iuliana le-au jurizat aseară neștiind cui aparțin acele mărturisiri. O să insistăm asupra cuplurilor. Pentru ei e essential să se cunoască, înainte de a face următorul pas în relația lor”, a anunțat Simona Gherghe.

Delia și Liviu au făcut dezvăluiri grele la provocarea mărturisirilor.

Delia a povestit că s-a despărțit de fostul iubit pentru că devenise dependent de substanțe interzise, iar la un moment dat fata a luat un pumn de pastile, simțindu-se depășită de situație. Liviu i-a spus iubitei că a avut și el de-a face cu substanțele interzise, câștigând bani „ușor”.

Ce mărturisiri grele și-au făcut Delia și Liviu unul altuia. Fata a plâns și a tremurat în timpul difuzării imaginilor: „Îmi pare rău, mami! Îmi pare rău, tati!”

„Eu nu am niciun regret în legătură cu viața asta. Nu consider că am făcut ceva greșit. Pur și simplu așa a fost să se întâmple”, i-a spus Liviu Deliei.

„E o traumă pe care o duc cu mine și nu am putut să o depășesc”, i-a spus Delia lui Liviu.

Delia a povestit că s-a despărțit de fostul iubit care devenise dependent de substanțe interzise: „Nu am înțeles de ce a putut să găsească fericirea în astfel de lucruri. Eu nu fumez și n-am fumat. Eu nu doream să-l văd așa. A fost o relație frumoasă, dar și cu certuri și scandaluri. Și am venit într-o zi de joi acasă, vorbisem cu el la 19:00 și am ajuns acasă mai devreme. Am intrat în casă, m-am pus la masa, l-am văzut pe el panicat. Simțeam că e ceva și l-am întrebat: Din nou? Și pe masa avea o farfurie. A fost momentul în care am realizat că nu o face de distracție și e maim ult de atât. De fiecare dată am încercat să-I fiu aproape și să-l ajut. Eu am clacat și am luat un pumn de pastile”, a spus fata.

„Eu i-am mărturisit lui Liviu motivul exact pentru care m-am despărțit de fostul meu iubit”, a spus Delia.

Liviu i-a mărturisit Deliei că a intermediat traficul de substanțe interzise.

„Mama n-aș vrea să știe. Au fost momente în care am câștigat banii ușor”, a spus Liviu

„Mărtusiriea mea e una… Am făcut parte dintr-un mediu în care am ajutat unele persoane să-și procure unele substanțe interzise. Nu consider că am făcut ceva bine. Nu am zis asta până acum pentru că mama nu știe”, a spus Liviu.

În emisia live de Mireasa Delia a plâns. Liviu a mărturisit că știe că a greșit când a intrat în acea rețea.

„În urmă cu 5 ani doar făceam legătura. Nu mă vedeam cu ei. Eram o pistă. Cunoșteam oameni. Eu nu eram persoana de contact, dar cunoșteam persoana. Intermediam… Persoana care în perioada aia avea și știam, eu eram persoana de mijloc, eu făceam legătura. Persoanele din jur vorbeau cu mine și eu le făceam trimitere. A fost un moment în care acolo m-a dus viața”

„Părinții mei nu știu (n.r. că a luat un pumn de pastille). Mi-e rușine. Nu aș mai face asta niciodată. Îmi pare rău, mami! Îmi pare rău, tati!”, a spus Delia cu lacrimi în ochi.

Doamna Viorica a auzit pentru prima dată că fiul ei s-a oupat cu lucruri ilegale în trecut:

„Cred că și-a spus în primul rând greșeala în fața lui Dumnezeu și apoi în fața iubittei. Eu cred că s-a întâmplat când a plecat singur și tânăr prin lume”, a spus doamna Viorica.

