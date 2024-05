Mireasa sezon 9, 17 mai 2024. Andrada a cerut un mesaj din partea fostei iubite a lui Cristian. Ce i-a transmis Antoniei

Antonia a privit în gala Mireasa de pe 17 mai 2024 un mesaj venit din partea Andradei. Tânăra i-a cerut fostei iubite a lui Cristian să confirme faptul că ele nu au conversat într-un live despre Antonia și Cristian.

După intervenția telefonică de la Capricii, Andrada a mai trimis un mesaj vocal în care a spus: „Și mai are și permisul suspendat pentru că a fost prinsă drogată”. Antonia a spus că are permisul suspendat pentru că a făcut un accident de mașină.

Andrada a apărut în online, promovând un mesaj al fostei iubite a lui Cristian. Maria, fosta iubită a lui Cristian, a spus că nu a luat legătura cu Andrada în live pentru a-i „bârfi” pe Cristian și Antonia.

Ce a spus fosta iubită a lui Cristian despre Antonia

„Vreau să confirm două lucruri foarte simple. Nu am fost contactată niciodată și nu am avut nicio legătură cu Andrada. Mă adresez fetiței ăleia, Antonia! Să se calmeze! Nu am atacat-o nicio secundă. Am făcut video pentru Cristian Marinescu și familia Marinescu. Nimic mai mult, așa că să se potolească, nu mă interesează de ea!”, a spus fosta iubită a lui Cristian, într-un mesaj vocal trimis Andradei, fosta concurentă a sezonului 9 Mireasa.

Antonia a plâns în timp ce ascultă sfaturile doamnei Daniela.

„Nici nu înțeleg circul ăsta. Regret foarte mult că am considerat-o apropiată și am încercat să o acopăr cu orice. Știam și de bulimia ei, știam de toate. De la începutul emisiunii îl plăcea pe Cristian. Și când era cu Valentin. Dacă tot vrea să joace rolul victimizării să zică adevărul: De ce a intrat în casa Mireasa și care au fost scopurile ei: să se vindece de dependența pe care o are. (n.r. Andrada susține că Antonia ar fi dependentă de substanțe interzise). Costurile sunt prea mari la centre de dezintoxicare. N-o spun eu, a spus-o ea la hotel. Cu câteva ore înainte de a veni la hotel s-a despărțit de fostul ei iubit. Sâmbătă seara a fost în club și nu a fost singură. Dacă Antonia vrea să continuăm, putem să continuăm”, a spus Andrada la Mireasa, Capriciile Iubirii.

