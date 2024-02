Mireasa sezon 9, 19 februarie 2024. Delia și Dediș s-au sărutat la petrecere, dar nu s-au declarat un cuplu. Care a fost motivul

Pentru Dediș și Delia incertitudinile au plutit la petrecerea din casa Mireasa. După discuții despre opritul cunoașterii, cei doi s-au sărutat. În emisia live Delia și Dediș au spus că sunt încă într-o cunoaștere.

În emisia live de Mireasa de pe 19 februarie 2024 Simona Gherghe i-a întrebat pe Delia și Dediș dacă formează un cuplu în casa Mireasa. Răspunsul a fost unul negativ.

Delia l-a simțit pe Dediș diferit și îngândurat la petrecerea de sâmbătă:

„Ia-ți o femeie care să facă doar ce vrei tu. Ai vrut să vin spre tine doar pentur că ai pierdut teren. Pentur că m-am apropiat de Liviu ai simțit că nu ești suficient de bun! Nu îmi fac eu griji că nu mă place un bărbat! Tu simți cee ace simți! Ce rost are să continuăm? Vrei să-ți spun ce nu-ți place la mine? Că am orgoliu foarte mare și că îmi place să am ultimul cuvânt. Ai o frică și nu înțeleg de ce? Ți-e teamă că nu poți controla lucrurile? Vrei să oprim cunoașterea?”, i-a spus Delia lui Dediș.

Delia și Dediș s-au sărutat cu patos la petrecere. Când au fost întrebați dacă formează un cuplu, cei doi au avut un răspuns surprinzător: „Eu l-am simțit diferit...”

Ulterior, cei doi s-au sărutat pasional în ring.

„Eu l-am simțit la petrecere diferit”, a spus Delia.

„Voiam să vorbim...”, a spus Dediș.

„Suntem într-o cunoaștere”, a spus

Delia și Dediș nu s-au declarat un cuplu

„Nu vrem să facem nimic forțat. Ne-am sărutat pentru că am simțit!”, a spus Dediș.

„Poți să intri într-un cuplu cu cineva dacă acea persoană nu știe ce vrea?”, a fost întrebarea retorică a Deliei.

Simona Gherghe i-au întrebat dacă se declară un cuplu, dar cei doi au spus că își doresc să vadă dacă se potrivesc și nu au dorit să să se declare un cuplu.

