Mireasa, sezon 5. Cu ce se ocupă Sese. Cum se pregătește pentru venirea pe lume a fiului său și al Giovanei. La ce nume s-a gândit

Sese și Giovana au fost prezenți în emisiunea Familia Mireasa. Povestea continuă și au povestit cum arată viața lor acum, cu puțin timp înainte de a deveni părinți de băiat. Sese a povestit cu ce se ocupă, iar Giovana a dezvăluit un posibil nume pentru băiețel.

Sese a fost alături de Giovana pentru a o crește pe Hurrem Selina, însă face cursuri de frizer, intenționând să-și deschidă propria lui frizerie. Soțul Giovanei vrea să aibă propria afacere, pentru a puta fi alături și de familie. De când s-a născut fiica lor, Sese a fost foarte implicat, iar Giovana a mărturisit că nu s-ar fi descurcat fără el.

„Toată lumea întreba cu ce se ocupă Sese. Ocupația mea este în primul rând să fiu un tată bun. Am vrut să fiu aproape de soția mea. Am făcut niște cursuri de frizerie. Vreau să încep și ca antrenor personal. Acum după ce vine al doilea ne axăm și pe partea de business. Ne gândim ce putem dezvolta împreună după ce ne mutăm la casa noastră. Vreau să dezvolt pe partea de frizerie. Să-mi deschid o frizerie a mea. Să fiu eu angajatul meu, să nu depind de altcineva, să am timp și pentru familie, să aduc și bani familie și în paralel să fac și alte venituri. Cea mai bună răsplată nu sunt banii, ci dragostea pe care mi-o poartă copilul. Și o văd. Decât să muncesc, să aduc 2 lei în plus am preferat să stau lângă e și să fim o familie mai închegată”, a spus Sese.

„Nu cred că aș fi putut fără el să mă descurc. Apreciez femeile care își cresc singure copiii. Mi se pare obositor. Făr el nu cred că aș fi putut. Și acum urmează al doilea. El oricum a mai tuns și alte persoane, doar că nu pe bani. Cu marele premiu încă n-am făcut nimic. Îi avem tot acolo și tot o să mai strângem. Eu vreau să ne luăm casă și avem nevoie de mai mulți bani”.

La ce nume se gândesc Sese și Giovana din sezonul 5 Mireasa pentru băiețelul lor

Din imaginile de la Familia Mireasa. Povestea continuă, emisiune difuzată pe Antena Stars, se poate vedea că Sese este topit după fiica lui și este foarte implicat în creșterea sa.

Sese și Giovana aștepată un băiețel. Vorbind despre un posibil nume de băiat, Giovana a spus că se gândește foarte serios la numele de Joshua Seserman. Nu e de mirare că fosta câștigătoare a sezonului 5 Mireasa se gândește la un nume inedit pentru fiul ei, pentru că și fetița lor poartă un nume special.

