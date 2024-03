Mireasa sezon 9, 19 martie 2024. Mama Mariei crede că fata s-a grăbit în interacțiunea cu Ștefan: „Nu prea am încredere în el”

Mama Meriei este de părere că fata s-a grăbit în ceea ce privește interacțiunea cu Ștefan. În emisia live de Mireasa de pe 19 martie 2024 au fost difuzate imagini din momentul în care fata a primit o vizită specială.

Mama, fratele și prietena Mariei au venit în vizită în casa Mireasa. Fata a izbucnit în lacrimi când i-a văzut pe cei dragi. Fata a vrut să afle păreri depsre Ștefan.

„Mi-e greu rău! Am primit multe scrisori în care am fost făcută praf!”, le-a spus Maria celor dragi în lacrimi.

Mama Mariei este de părere că fata s-a grăbit când s-a aărutat cu Ștefan.

Ce a spus mam Mariei despre Ștefan

„Ce părere am? Te-ai am grăbit, mamă! Când ai început cunoașterea cu Albert și el a spus că nu simte, tu trebuia să oprești atunci! Ai greșit aici și nu a fost bine. Și acum iar te-ai grăbit. Trebuia să mai stai! Nu știu, mami! Nu prea am încredere în el, nu știu de ce! Trebuia să ai răbdare! Mami, tu hotărăști! Eu îți spun părerea mea! Am murit de necaz când a spus tatăl lui Albert că ai alunecat. Nu poate să vorbească așa! Că are și el copii!”, a spus mama Mariei.

„El e atent. Din ce am vorbit, mie îmi inspiră încredere”, a spus fata.

„Am văzut câteva chestii care mi-au plăcut! Dar nu te arunca!”, a spus mama Mariei, care a reușit să-I sădească fetei o sămânță de neîncredere în ceea ce-l privește pe cel cu care s-a declarat „într-o cunoaștere avansată”.

„Sfaturile mamei au avut rolul lor. M-a pus ceva pe gânduri. Mi-au zis că se vorbește pe rețelele sociale că ei doi (Ștefan și Adriana) au fost în concediu în Italia”, a spus Maria în emisia live.

