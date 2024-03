Mireasa sezon 9, 21 martie 2024. Antonia a plâns în hohote: „N-am făcut deloc ce am simțit”. Gestul frumos al Simonei Gherghe

Antonia a plâns mult și a mărturisit că suferința și stresul au ajuns să-i genereze probleme de sănătate. În emisia live de Mireasa Simona Gherghe a renunțat pentru scurt timp la scaunul de prezentatoare, pentru a se apropia de concurentă.

„N-am făcut deloc ce am simțit în emisiunea asta. Numai greșeli am făcut! Tot ce am făcut. Și cu Albert… Acum m-am afundat în ceva ce nu simt. Eu am încercat. N-am fost deloc sigură. Și nici acum nu sunt. Am ajuns în punctul în care nu mă mai interesează dacă sunt judecată. Am fost împinsă din toate părțile, inclusive de mama! Numai greșeli am făcut până acum!”, a spus Antonia plângând.

„Am ajuns să fiu atât de stresată de vinovăția care mă apasă. Am ajuns să-mi fac răni pe corp, mă scarpin rău. Am ajuns să mă autodistrug. Am nevoie de timp să mă gândesc (n.r. în privința lui Valentin)”, a spus fata în emisia live de Mireasa.

„Mă scoate pe mine vinovat, eu am încercat să-i fiu aproape”, a precizat Valentin.

Antonia și Valentin au avut o discuție în casa Mireasa:

Antonia: Am avut o frică să fac ce simt. Am făcut ce am simțit, am dat-o în bară, apoi ai apărut tu. M-am atașat de tine. Simt ceva, dar am o grămadă de alte gânduri. Mi se pare că orice scoți pe gură mă enervează.

Valentin: Și dorești să luăm o pauză, să ne despărțim? Ce dorești? Eu încerc să stau lângă tine, să te asclt și tu râzi cu alți oameni. Crezi că eu asta merit?

Antonia: Nu vreau să fie o despărțire neapărat. Dar trebuie să analizez niște chestii.

În emisia live de Mireasa Simona Gherghe a dorit să se apropie de Antonia și a rugat-o pe Maria să facă schimb de locuri:

„El nu înțelege! E foarte confuz! Spune-I exact ce simți! Valentin, nu ești vinovat cu nimic! Sunt sterile ei! Sunt trăirile ei!”, a spus Simona Gherghe, care a simțit să se apropie de Antonia.

„Nu a fost nimic fals din partea mea pentru Valentin. Atașament există!”, a spus fata

„Nu te condamnă nimeni. Nu te judecă nimeni! Eu zic să înveți să te ierți!”, a sfătuit-o Simona Gherghe pe Antonia.

