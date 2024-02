Mireasa sezon 9, 22 februarie 2024. Fetele au vorbit la telefon cu Khaled, noul concurent. Ce a spus tânărul

În casa Mireasa, în gala de pe 23 februarie 2024, își va face apariția un nou concurent. Numele lui e Khaled și a avut o intervenție telefonică în emisia live de pe 22 februarie 2024.

Tânărul a dat câteva informații despre el, în emisia live de pe 22 februarie 2023. Khaled intră mâine în casa Mireasa:

„Sunt din Tunisia. Am 29 de ani. Sunt inginer de telecomunicații, pasionat de fotografie. Am ajuns în România în 2015 și am făcut Politehnica în București. N-o să pronunț numele, dar mi-a atras atenția o fată. Sunt Taur, nu intru cu mama pentru că nu știe limba română. Abia aștept să cunosc fetele, dar și pe băieți! Ne vedem mâine”, a anunțat Khaled.

Ce au spus fetele singure din casa Mireasa despre Khaled, noul concurent din sezonul 9

„Fetelor, vine un băiat care e inginer, are 29 de ani, este din Tunisia, dar locuiește în România”, le-a spus Simona Gherghe fetelor.

Fetele singure au fost întrebate ce părere și-au făcut după ce l-au auzit pe Khaled. Andrada a spus că diferența de vârstă dintre ea și Khaled e prea mare din punctul ei de vedere, Maria a spus că religia poate fi un impediment. Delia și Eliza au zis că nu-și doresc să se prinunțe, însă așteaptă să-l cunoască pe Khaled.

