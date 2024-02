Mireasa sezon 9, 23 februarie 2024. Cine este Khaled, noul concurent. Tânărul este divorțat și are o fetiță

Khaled are 29 de ani, vine din TUnisia, este inginer și e stabilit în România din 2015. Tânărul a intrat în casa Mireasa în gala de e 23 februarie 2024.

Khaled a intrat în casa Mireasa în gala de pe 23 februarie 2024, după ce și-a anunțat participarea la emisiune cu o zi înainte, prin intervenție telefonică în direct. Khaled a intrat în platoul Mireasa purtând un costum traditional Tunisian. Tânărul a oferit fiecarei concurent ecâte un trandafir cu numele ei.

Tânărul este stabilit în România din 2015. Khaled e inginer în telecomunicații, absolvent de Politehnică. Noul concurent este pasionat de fotografie și de trucuri de magie și a câștigat bani din pasiunile sale. Khaled e musulman și a fost căsătorit cu o româncă.

Cine este Khaled, noul concurent de la Mireasa. Tânărul are o poveste impresionantă de viață

Khaled a aflat că are o fiică când micuța avea 3 ani. Concurentul a făcut test de paternitate și a primit custodia exclusivă a fetei.

„Sunt un bărbat deschis până la un punct. Îmi place să-mi mențin calmul. Relațiile mele au început de când eram în Tunisia. Am fost cu o franțuzoaică. În 2018 am cunoscut-o pe fosta soție, ne-am căsătorit în 2019, am divorțat în 2022. În timp ce eram căsătorit am primit un telefon din partea Ambasadei care m-a anunțat că am un copil dintr-o relație pasageră. M-am atașat de copil, iar acum copilul stă cu mine. Mi-am asumat și ceva ce nu am decis eu până la urmă. Când am adus copilul era meu și fosta soție separate, dar nu divorțați. A zis ori eu, ori copilul! Copilul e ceva legat de mine! Am ales copilul.

Khaled are custodia deplină a fiicei sale în vârstă de 5 ani și jumătate. Fata lui Khaled a rămas cu mama lui, care a venit special din Tunisia.

Pentru a se căsători, Khaled caută o femeie inteligentă, pe picioarele ei, fină, tandră.

