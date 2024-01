Mireasa sezon 9, 26 ianuarie 2024. Cine este Silviu. Tânărul este profesor de sport în Germania

Silviu este concurent în sezonul 9 Mireasa. Tânărul de 25 de ani a venit în emisiune alături de mama sa, doamna Carmen.

Silviu are 25 de ani e din Bacău și de la 13 ani trăiește în Germania cu familia. Iubește sportul ți vorbește trei limbi (română, engleză și germană). Este profesor de sport în Germania.

Cine este Silviu din sezonul 9 Mireasa

Particip la Mireasa pentru că am zis că e tot timpul loc de o experiență nouă. Vin în emisiune alături de mama mea. Ea e o persoană foarte indulgentă. Am avut între 10 și 13 relații serioase. În prima relație am aflat ce înseamnă iubirea adevărată. În restul relațiilor am avut o pregătire pentru tot ce mă așteaptă în viitor”

Concurentul e hotărât să se căsătorescă în Finala Mireasa, dacă va înttâlni femeia potrivită.

De la viitoarea mea soție aștept să fie sportivă, dedicată. Nu contează religia sau culoarea, contează inima. Înșelatul la mine e ultima barieră. Trecutul e trecut. Viitoarea soție ar trebui să fie de acord să trăiască în Germania, sau să călătorească.

Silviu a avut un blind date cu Iuliana și a fost impresionat de conversația cu tânăra, mai ales când i-a spus că e dispusă să se mute în Germania și că este foarte sufletistă:

„Am rămas fără cuvinte. M-a emoționat discuția. Mi-ai ajuns la inimă. Este dragoste la primul auz”, a spus Silviu după ce a vorbit cu Iuliana.

