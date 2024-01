Mireasa sezon 9, 26 ianuarie 2024. Cristian și Antonia au interacționat în trecut. Ce au mărturisit cei doi

În gala Mireasa de pe 26 ianaurie 2024 au fost difuzate imagini de la momentul interacțiunii dintre fete și Cristian. Nu toate tinerele l-au primit cu brațele deschise pe concurent, iar părerile au fost împărțite.

După emisia live de Mireasa de pe 25 ianuarie 2024, Cristian a rămas să stea de vorbă cu fetele. „Sunt frumoase rău de tot. De ce e Andrada așa arțăgoasă”, a spus tânărul după ce a interacționat cu cele 9 concurente.

După ce au stat la masă, Antonia și-a exprimat dorința de a nu-l invita la cină pe Cristian.

„Nu vreau să vină la cină. E prea arogant. Mi s-a părut că se dădea la toate fetele. Nu-mi plac bărbații afemeiați. Pare genul de bărbat care se hrănește din atenția femeilor”, a spus Antonia.

În gala Mireasa Andrada i-a adresat o întrebare directă lui Cristian Marinescu:

„Te-ai dus sau nu te-ai dus pe conturile sociale ale fetelor despre care s-a aflat că vor participa la Mireasa?”

„Îmi place să fiu înarmat și să știu despre ce e vorba. Le-am căutat pe Antonia, pe Andrada și pe Laura. Pe cele 3 le-am căutat. Și nu cred că am făcut mare zarvă cu chestia asta”, a spus tânărul.

Pe cine a mai căutat Cristian în online înainte de a intra în casa Mireasa

„El s-a axat foarte mult pe vârsta mea și mi-am dat seama că s-a dus pe profilul tuturor fetelor”, a spus Andrada.

Întrebată de Simona Gherghe de ce l-a numit „afemeiat” pe Cristian, Antonia i-a cerut scuze pentru că i-a pus o etichetă și a mărturisit că și-a amintit că ei au interacționat în trecut.

„Consider că am greșit că i-am pus o etichetă. Ne-am întâlnit la un casting a o altă emisiune. Am vorbit și atât. Fiecare și-a văzut de treaba lui. Aseară când am realizat am rămas surprinsă că nu mare genul tău de emisiune. Îmi cer scuze că am fost răutăcioasă cu tine ieri. Am interacționat cu mulți băieți de genul tău și am niște mini-traume. Cred că pe mine m-a deranjat că a spus hotărât că nu vrea să se căsătoreacă și noi am venit cu gândul că vom întâlni băieți care vor să se căsătorească”, a spus Antonia.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.