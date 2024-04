Mireasa sezon 9, 29 aprilie 2024. Cristian a plâns în hohote din cauza plecării Antoniei: „Am fost răvășit!”

Cristian a plâns în hohote în timp ce Antonia se pregătea să plece din casa Mireasa. Fata a mărturisit că nu se aștepta ca iubitul ei să fie atât de afectat de eliminarea sa.

„L-am văzut mai afectat decât m-aș fi așteptat. Cred că asta a fost cea mai mare greșeală a mea, că nu am crezut maim ult Astăzi am înțeles cât de profund e ceea ce simte. Ce simte el nu am știut, dar am aflat cu adevărat azi. Dacă aș putea să dau timpul înapoi aș fi mers spre Cristian din prima săptămână, așa cum am simțit. Eu nu am crezut că omul ăsta e capabil să plângă, să simtă atât de profund! 100% eu cred în el și după ziua de azi am văzut niște lucruri care au fost ca niște palme de trezire pentru mine. În sufletul meu eu sper că poate o să ajungem și în Marea Finală să ne căsătorim!”, a spus Antonia după ce și-a văzut iubitul în lacrimi.

Ce promisiune i-a făcut Antonia lui Cristian, la plecarea ei din casa Mireasa

Cristian a rugat-o pe Antonia să-i promită că-l va contacta pe tatăl lui:

„Să vorbești cu tata!”, a spus băiatul. „Nu, că mi-e rușine”, a spus fata, ajungând să-i promită într-un final că-i va îndeplini dorința.

„A fost un cumul de stări. Am fost răvășit! Mă bucur că i-am avut lângă mine pe Alexandru și Liviu. Am fost cu moralul la pâmânt.

„A lăsat un mare gol, mă obișnuisem cu o rutină. E prima dată când îl văd pe Cristian plângând. Nu am nicio amintire cu el plângând”, a spus doamna Daniela lăcrimând.

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi au pășit la începutul sezonului în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.