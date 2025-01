Mireasa sezonul 11, 28 ianuarie 2025. Liliana, reacție nervoasă după ce mai mulți băieți au avut comentarii despre ea

Liliana a avut o reacție nervoasă în casa fetelor, deranjată de discuțiile despre atitudinea ei față de Florin.

La Mireasa, Capriciile Iubirii Cristian a spus despre Liliana că „joacă mai multe capete”, iar Iulian a spus că fata nu îi împărtășește sentimentul lui Florin, dar lasă o portiță deschisă.

„Am zis de la bun început. A fost atracție la prima vedere, dar nu la nivelul ăla. Am spus că vreau să cunosc pe toată lumea și acum mi se zice că sunt neasumată. Sunt bună, dar nu mă lua de proastă. Fac ce vreau eu! Florin este una dintre puținele persoane pentru care am așa un sentiment mai altfel. Dar nu pot să mă pronunț 100%. Mai există cineva pentru care poate am același sentiment”, a spus Liliana ținând.

Liliana, reacție nervoasă după ce mai mulți băieți au avut comentarii despre atitudinea ei față de Florin

„Nu îl țin pe Florin ca roată de rezervă. Nu e cazul”, a spus Liliana în emisia live de Mireasa de pe 28 ianuarie.

Cristian i-a spus în live că a avut o reacție nervoasă pentru că „adevărul doare”, iar fata a spus că acuzațiile referitoare la Florin nu sunt adevărat.

