Mireasa, sezon 9. Andrada a intrat în direct și i-a făcut acuzații grave Antoniei. Cum a răspuns iubita lui Cristian

Andrada, fosta concurentă a sezonului 9 Mireasa, a avut o intervenție telefonică în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii, în seara de pe 15 mai 2024.

Andrada a intervenit telefonic și a acuzat-o pe Antonia că ar fi dependentă de substanțe interzise și că după ce a fost eliminată din sezonul 9 Mireasa a mers în club cu o fată și un băiat. Antonia a negat acuzațiile, iar Cristian i-a fost alături iubitei lui, precizând că alege să o creadă pe ea, având în vedere că este lângă el.

Ce a spus Andrada despre Antonia: „Nici nu înțeleg circul ăsta...”. Fosta concurentă a sezonului 9 a lansat acuzații grave

„Nici nu înțeleg circul ăsta. Regret foarte mult că am considerat-o apropiată și am încercat să o acopăr cu orice. Știam și de bulimia ei, știam de toate. De la începutul emisiunii îl plăcea pe Cristian. Și când era cu Valentin. Dacă tot vrea să joace rolul victimizării să zică adevărul: De ce a intrat în casa Mireasa și care au fost scopurile ei: să se vindece de dependența pe care o are. (n.r. Andrada susține că Antonia ar fi dependentă de substanțe interzise). Costurile sunt prea mari la centre de dezintoxicare. N-o spun eu, a spus-o ea la hotel. Cu câteva ore înainte de a veni la hotel s-a despărțit de fostul ei iubit. Sâmbătă seara a fost în club și nu a fost singură. Dacă Antonia vrea să continuăm, putem să continuăm.

Cum a răspuns Antonia: „Crezi că mi-e frică de tine, Andrada?”

„Crezi că mi-e frică de tine, Andrada? De-asta ți-am și dat block, pentru că mi-am dat seama ce fel de persoană ești. Acum mi-ai demosntrat și mai mult. Și îmi pare bine că te-am scos din viața mea. Am văzut că s-a vegiculat că am mers eu în club. Nu am ieșit. Am stat în casă”, a spus Antonia după ce a auzit ce a avut de spus Andrada.

Antonia a negat acuzațiile Andradei și a amintit de fostul ei iubit care a emis afirmații denigratoare despre ea

„Întrebată dacă a consumat substanțe interzise Antonia a răspuns: „Asta este problema mea. Nu este vorba despre asta, e vorba că sunt atacată. De-asta am ales să0mi iau distanță de Andrada. Nu i-am declarat așa ceva. N-are niciun sens să intri într-un show televizat în loc să te duci să faci terapie”, a mai spus Antonia.

Cristian a spus că el crede în ceea ce spune Antonia.