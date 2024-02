Mireasa, sezon 9. Antonia, deranjată pentru că Valentin a acceptat un sfat de la Cristi: „Sunt foarte supărată”

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 21 februarie 2024 Cristi a vobit despre gestul de a o da jos de pe scaun la petrecere pe Antonia și de a-i vorbi urât. Băiaul a recunoscut că a greșit și i-a dat un sfat lui Valentin. Antonia a fost foarte supărată pentru că Valentin a acceptat să primească un sfat.

Cristi a explicat ce a gândit în momentul în care a jignit-o pe Antonia la petrecere. Tânărul a spus că-l compătimea pe Valentin și că și-ar fi dorit ca fata să-i fie alături iubitului ei.

„Dansam, ne petreceam și pe Valentin îl vedeam supărat. Și îmi era milă de el și am întrebat-o pe Antonia unde e Valentin? M-am enervate foarte tare și îmi cer scuze pentru limbajul licecnțios pe care l-am avut. Probabil mi s-au adunat și foarte multe. Am făcut o greșeală mare! Pot să-I mai dau un ulitm sfat (n.r. lui Valentin! Și cu asta am încheiat totul! Pot să-ți dau un sfat? Îl accepți?”, a spus Cristi în emsia live.

Antonia, deranjată că Valentin a acceptat un sfat de la Cristi: „Sunt foarte supărată”. Ce s-a întâmplat la Capricii: „Pe bune?”

„Da, îl accept”, a spus Valentin, spre nemulțumirea Antoniei.

„Pe bune, Valentin?”, a spus fata.

„Tu dacă mai continui cu ea te trage în jos!”, a fost sfatul lui Crsti.

„M-am supărat foarte rău! Ai greșit, Valentin!”, a spus Antonia.

„A spus că a greșit și că a făcut un lucru prost! Tu cauți ceartă cu mine!”, a spus Valentin.

„Știai foarte bine că o să-ți zică ceva negative despre mine și l-ai lăsat, i-ai permis!”, a spus Antonia.

