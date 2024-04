Mireasa, sezon 9. Antonia, mesaj emoționant pentru Cristian. Ce i-a transmis iubitului la scurt timp de la eliminare

Antonia a publicat pe rețelele sociale mesaje despre gândurile și sentimentele care o încearcă de când a părăsit casa Mireasa. Fata a publicat și imagini cu ea și Cristian.

Antonia a părăsit casa Mireasa pe 26 aprilie, ca urmare a votului publicului. Fanii Mireasa au clasat-o pe iubita lui Cristian pe ultimul loc în cursa de eliminare în care s-a aflat alături de Cristina și Elena.

La scurt timp de la eliminare, Antonia a transmis un mesaj depsre Cristian.

Ce mesaj a transmis Antonia pentru Cristian

„Aseară am dormit pentru prima oară de când am ajuns acasă. Când m-am trezit inițial, nu mi-am dat seama unde sunt și când am realizat realitatea chinuitoare mi s-au trezit tot felul de emoții... durerea, dorul, dezamăgirea, regretele... Din păcate, în afară de așteptarea asta nemiloasă nu există altă soluție! Îmi e dor de tine, sufletul meu, și încerc să nu mai plâng încontinuu și să rămân puternică, dar este foarte greu să nu îți pot auzi râsul ăla care răsună în toată casa. Chiar dacă noi nu putem spune acele cuvinte, le simțim, pentru că dragostea nu se explică, ea se simte!”, a scris Antonia pe Instagram.

Citește și: Mireasa sezonul 9. Imagini cu plecarea Antoniei. A fost una dintre cele mai dureroase despărțiri de la Mireasa

Ulterior, Antonia a transmis un mesaj pe rețelele sociale pentru susținătorii care i-au scris și care au încurajat-o: „Vă sunt recunoscătoare pentru sprijinul și toate mesajele pe care le-am primit în aceste zile grele. Deși îmi este fizic imposibil să răspund la un număr așa de mare, să știți că le citesc pe fiecare în parte și mă bucură enorm să văd că există oameni buni și sufletiști! Vă mulțumesc pentru tot! Multă iubire!”, a scris Antonia pe contul ei de Instagram.

Citește și: Primul mesaj al Antoniei după ce a părăsit casa Mireasa. Ce a postat pe rețelele de socializare

Cum a fost parcursul Antoniei în casa Mireasa

Antonia și Cristian nu avut un parcurs inedit în casa Mireasa. La începutul sezonului 9 fata a exprimat că se simte atrasă de Albert pentru că e artist, dar și de Crstian, pentru că e sportiv. Fata a precizat că se teme de tipologia de bărbat în care se încadrează Cistian și nu s-a așezat în spatele lui la task-ul alinierii, gândindu-se că el va avea mai multe pretendente. Apoi, Antonia, Andrada și Albert s-au regăsit într-un trio al interacțiunilor, până când fiul doamnei Mariana a spus că nu vede nimic pe viitor cu nicuna dintre cele două. Antonia s-a apropiat apoi de Valentin, iar cei doi au format un cuplu. În tot acest timp, Cristian s-a apropiat de Laura, apropiere care s-a concretizat într-o relație. Lucrurile nu au funcționat bine între Cristian și Laura, iar cei doi au ajuns să se despartă, după ce doamna Daniela a blocat-o pe fată. După despărțirea dintre Laura și Cristian, Antonia s-a despărțit și ea de Valentin, după o perioadă în care fata a plâns și a spus că nu se regăsește în relația cu nepotul doamnei Floarea. Cristian și Antonia au intrat într-o relație, recunoscând că au fost atrași unul de altul de la început. Antonia a fost eliminată din casa Mireasa în gala de pe 26 aprilie, ca urmare a cursei de eliminare în care fata s-a aflat pentru că a încălcat regulamentul emisiunii Mireasa oprindu-și lavaliera.