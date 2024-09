Mireasa, sezon 9. Antonia și Cristian, împreună la TV după despărțire: „De ce ești atât de fals?”. Care sunt motivele separării

Antonia și Cristian au fost invitați de Mădălin Ionescu la emisiunea Viața fără filtru de pe Antena Stars. Cei doi foști concurenți Mireasa au vorbit despre motivele despărțirii. În timpul emisiei s-a lăsat cu replici ironice și acide din partea celor doi foști iubiți.

Cristian a spus că mai vrea să experimenteze și că nu își dorește momentan să fie bărbatul unei singure femei, iar Antonia nu este potrivită pentru el pentru că, din punctul său de vedere, nu e femeia puternică și ambițioasă care îl poate împinge și pe el de la spate. Antonia a spus despre fostul ei iubit că joacă un personaj și că s-a schimbat radical după ieșirea din casa Mireasa.

Mădălin Ionesu i-a invitat pe cei doi să vorbească despre adevăratele motive ale despărțirii.

„Dar zi pe bune. Adică tot ce s-a întâmplat de când am ieșit din casă. Fă ceea ce simți”, i-a spus Cristian Antoniei.

„Am simțit că ruptura s-a produs din partea lui. De la el a plecat toată chestia. Cumva l-am simțit că a încercat să se îndepărteze de mine încet. Chiar și el după ce am ieșit din casa Mireasa mi-a spus că nu avea cum să-mi spună acolo, dar era clar că afară va fi altceva”, a spus Cristian.

Cristian către Antonia: „Eu acum văd că tu cam vrei să ne împăcăm, dar nu mai vreau să am nimic cu tine”

„Am încercat să văd dacă pot să fac acel pas, când am văzut că nu pot am zis: stop! Atât pot, ăsta sunt! Am făcut alegerea să mă îndepărtez de tine și pentru tine, crede-mă! Să nu fii mai rănită! Sunt genul de bărbat și sunt la moentul și la vârsta la care vreau să cunosc. Nu mă pot limita la o singură femeie! Sunt deschis cunoașterilor. Pot să beau azi un suc cu o femeie, peste o săptămână pot să beau cu două! Vreau să trăiesc! Vreau să copilăresc! Dar sunt foarte selectiv! Când am ieșit din emisiune m-ai văzut pe mine cum sunt ca om! Nu vreau să-ți dau nicio speranță falsă. Eu acum văd că tu cam vrei să ne împăcăm. Poți să te uiți chiar la mine, eu nu mai vreau să am nimic cu tine!”, i-a spus Cristian Antoniei.

„Mai trebuie să te maturizezi. De unde ai dedus tu chestia asta că eu vreau să ne împăcăm?”, a spus Antonia.

„Pentru că se simte! Eu nu mă voi juca niciodată cu oamenii d elângă mine! Și când simt că nu pot să fac ceva, mă retrag!”, a spus Cristian.

„Ba tocmai asta ai făcut! Mi se pare incredibil cât de schimbător e ca om. Mi se pare incredibil cum în emisiune mi-a plâns în brațe și afară a fost total altceva”, a spus Antonia.

„Fosta mea iubită, dacă ți se face dor de mine, să știi că putem ieși oricând la o cafea, ne putem vedea la miezul nopții. Ne putem vedea oricând! Vreau să fiu liber. Este posibil să vină anumite oportunități și nu vreau să fiu implicat într-o relație”, i-a spus Cristian Antoniei.

Cristian a îngenuncheat în fața Antoniei la TV: „Vrei să fii…”. Cum a reacționat tânăra la gestul fostului iubit: „De ce ești atât de fals?”

Cristian a făcut un gest ironic față de Antonia și a îngenuncheat în fața ei: „Vrei să fii…soția mea? Că n-am avut curajul acolo!”, a spus în glumă băiatul, iar fata l-a întrebat: „De ce ești atât de fals? Mă sperii! Jur! Ești un personaj”.

„Sunt eu! Real! Cum m-ai văzut și la tine acasă, cum m-ai întîlnit și în pătuțul tău! M-ai cunoscut din prima secundă!”, i-a spus Cristian Antoniei.

„Și-a intrat prea profund în personaj. Așa a vrut să pară că mă refuză pe mine. Pentru mine nu este un refuz. Nu înțleg! Tu te alimentezi în chestia asta? Ai nevoie de validare?”, a spus Antonia.

„N-am nevoie de nicio validare! Eu, Cristian Marinescu, 1.93 înălțime, nu mă mai împac cu tine. Dacă vrei putem să fim prieteni cu beneficii!”, a spus Cristian.

De ce a spus Cristian că Antonia nu este pentru el: „Cred că doarme 12 ore”. Ce replică i-a dat fata după ce i-a ascultat nemulțumirile: „Ai nevoie de o mamă?”

„Antonia nu este pentru mine și eu la rândul meu nu sunt pentru Antonia. Doarme mult. Cât? Cred că 12 ore. Eu am nevoie de o femeie puternică care să mă susțină, să mă împingă de la spate”, a mia spus fostul concurent Mireasa.

„El vrea să spună că are nevoie de o mamă, nu de o iubită. Ideea e că după ce am ieșit din emisiune am avut nevoie de un repaus. Am avut nevoie de multă odihnă. Te comporți foarte urât, ești foarte rău, foarte rece”, a spus fosta concurentă Mireasa.

Cristian a spus că s-a văzut cu o fostă colegă de la Mireasa. Ce dezvăluiri a mai făcut de față cu Antonia: „Am ales să mai fac și câte o vizită în alte părți”

„Și ce vrei de la mine? Nu-ți pot oferi! Am ieșit cu o fostă concurentă care a fost cu noi în sezon. A vrut un sfat de la un bărbat capabil așa cum sunt eu pentru relația ei. Și mai rămâne să mă ântâlnesc cu încă 2 fete care au fost cu noi în sezon. Când am fost cu Antonia numai pentru ea nu am înșelat-o, dar când am simțit că totul se destabilizează între noi doi am ales să mai fac și câte o vizită în alte părți. Sunt sincer! Antonia, m-am întâlnit cu o fată pe care o cunosc de 2 ani și nu vreau să spun că mi-a fost amantă, dar ne-am văzut și am întreținut relații intime în momentul în care întrețineam și cu tine”, a spus Cristian.

