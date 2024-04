Mireasa, sezon 9. Ce spune Cristian despre intrarea în cursa de eliminare. Băiatul i-a aruncat săgeți Laurei: „Nu ai făcut nimic”

Cristian și Dediș au intrat în cursa de elimare. Fiul Doamnei Daniela s-a arătat nemulțumit de faptul că alegând să încheie relația cu Laura a ajuns pe ultimul loc în clasamentul publicului.

„Mi-a spus Laura că eu privesc competițional. Nu, nu privesc competițional. Dacă aș fi privit competițional probabil că m-aș fi complăcut într-o relație în care nu aveam de ce să stau. S-a văzut foarte clar eu am fost de fiecare dată până acum băiatul favorit, sau al doilea. Dar dacă asta e decizia publicului. Eu nu am dat vina pe Laura. Eu i-am zis să se bucure. Nu mă deranjează chiar deloc. Eu sunt foarte ok cu această situație”, a spus Cristian la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Cristian și Dediș sunt în cursa de eliminare. Ce a spus doamna Daniela

Doamna Daniela a ținut „să traducă” ceea ce a spus fiul ei:

„El se referea la acel complex victimă-agresor. Și publicul empatizează cu vicima. Am contribuit și eu la asta și de-asta intervin”, a spus doamna Daniela.

„Eu am făcut ceea ce am simțit”, a spus fosta iubită a lui Cristian.

„Da, adică n-ai făcut nimic! Eu am făcut ceea ce am simțit! Eu am vorbit și ea a tăcut. Ar trebui să fim mai conciși, mai reali. În momentul în care am făcut pasul în față și am spus ce am de spus… probabil pentru asta m-a tras publicul la răspundere”, a mai spus Cristian.

„Nu mă consider vinovată (n.r. pentru declinul lui Cristian). Nu fac decât să mă bucur pentru situața asta pentru că e o lecție pentru toți, inclusiv pentru mine.”, a spus doamna Daniela.

În gală între Laura și Cristian a avut loc un shcimb de replici. Pentru că el și Antonia au recunoscut că simțeau ceva unul pentru celălalt când erau implicați în alte relații, Laura le-a reproșat că nu au procedat corect și că i-au tratat ca pe niște „pioni”.

