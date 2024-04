Mireasa, sezon 9. Elena a plâns în hohote și a tremurat când și-a auzit mama la telefon. Psihologul a intervenit

În ediția de pe 3 aprilie 2024 de la Mireasa, Capriciile Iubirii au fost momente cu puternic impact emoțional. Mama Elenei a intervenit telefonic, iar fata a tremurat plângând la auzul acesteia.

Elena i-a mărturisit lui Valentin că are reacții nervoase din cauza traumelor rămase din copilărie. Fata a mărturisit că în loc de afecțiune a primit de la mama ei adoptivă în copilărie „pedepse, țipete și bătăi”. Mama Elenei a intervenit în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Elena a plâns în hohote și a tremurat când și-a auzit mama la telefon. Doamna Alina a pretins că a crescut-o „bine și frumos” pe fată, iar psihologul Eduard Puiu a intervenit și a explicat ce fel de retorică este acceptabilă pentru un părinte al cărui copil are niște traume emoționale vizibile, cum este concurenta Mireasa.

Ce i-a spus mama Elenei, după ce fata a mărturist că are traume din copilărie. Psihologul Eduard Puiu: „Ar trebui să ne asumăm”

„Te rog frumos, nu plânge! Este doar o emisiune. Ce vreau să vă spun... Eu mi-am dat silința să cresc acest copil frumos, să nu-i lipsească absolut nimic, atât cât am putut noi, chiar dacă uneori am fost puțin mai dură față de Elena, am fost pentru a-i oferi o educație bună din toate punctele de vedere. Ce vreau eu să-i transmit Elenei este că o iubim, că o susținem și că o așteptăm acasă. Și te rog frumos: Nu mai plânge! Eu am încercat să-i ofer cât am putut căldură, dragoste și cea mai frumoasă copilărie. Eu am crescut copilul ăsta foarte frumos, zic eu. Și cu multă dragoste și l-am dorit foarte mult”, i-a spus doamna Alina Elenei, iar psihologul Eduard Puiu a intervenit:

„Dar de ce să nu mai plângă? Dacă sunt niște emoții pe care le vedem cu toții? Doamnă, iertați-mă că intervin, dar nu pot să-mi țin gura când e vorba de subiectul ăsta. Se vede că dacă rezultatele sunt astea, pe care le vedeți, se pare că afecțiunea și atenția nu au fost așa cum ați crezut dumneavoastră! Și ar trebui să ne asumăm treaba asta! Că rezultatele se văd aici, nu în ce spunem noi! Trebuie să fiți un om și un părinte care să înțeleagă, pentru că toți facem greșeli. Faptul că plânge și emoționalul ei este la pământ nu este rodul unei educații așa cum spuneți dumneavoastră plină de dragoste și afecțiune. În niciun caz! O retorică sănătoasă pe care aș aprecia-o e doar aia: „Am făcut greșeli, mi le asum și îmi cer scuze față de ea”.

Elena i-a spus mamei sale că o iubește, iar doamna Alina i-a răspuns la rândul ei: „Și eu te iubesc”, precizând că îi pare foarte rău că o vede plângând la televizor.

