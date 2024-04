Doamna Daniela consideră că Laura se apropie de dânsa pentru a îl recuceri pe Cristian. Iată cum explică tânăra.

Doamna Daniela a taxat-o pe Antonia pentru cum a dat veste sărutului și spune că Laura are o strategie pentru a se apropia de doamna Daniela și, implicit de Cristian.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 8 aprilie 2024. Laura a cerut eliminarea lui Cristian. Băiatul a răbufnit și o acuză că se uita după alt băiat

Mireasa sezon 9. Doamna Daniela crede că Laura are o strategie pentru a-l recuceri pe Cristian. Băiatul, acid la adresa fostei

După ce s-a sărutat cu Cristian, Antonia a mers la fete, printre care și Laura, și a început să povestească entuziasmată faptul că cei doi formează un cuplu. Doamna Daniela a taxat gestul.

”Consider că Antonia nu a avut tact, putea să facă asta în alt cadru. Sunt de acord că își plătesc polițe. Pe de altă parte, sunt o femeie matură, am intuiție și se întâmplă lucruri noi și descoperăm în Laura o latură pe care înainte nu am văzut-o. Aș vrea să o întreb acum: ”Îmi caută prezența? Vrea să își arate grija față de mine?”.

Am rămas pe canapea într-o seară, adormisem acolo și voiam să-mi continui somnul. A venit la mine să mă trezească, să mă întrebe dacă îmi doresc o pilotă. Adică sunt niște semne pe care ea le dă.

Laura nu a renunțat, doar a schimbat tactica și mă bucur pentru că, am spus lucrul ăsta, sunt într-un proces de transformare cu bune și rele, dar faptul că își adaptează comportamentul este dovadă că au capacitatea să-și gestioneze propriile sentimente și stări.”, a zis doamna Daniela.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 8 aprilie 2024. Sărut pasional între Antonia și Cristian. Cei doi formează un cuplu

Cristian a fost acid la adresa Laurei și a afirmat: ”Oricum n-a înțeles nimic. Nu știu de ce i-ai mai spus că nu a înțeles. Nu e de acord cu nimic, a dat din cap de cinci ori. Nu știu... Oricum nu ai înțeles la ce s-a referit”.

Laura a reacționat: ”Nu sunt de acord pentru că așa sunt eu ca om. Nu contează, dacă un om pe mine m-a rănit și m-a jignit și eu îl văd într-o stare proastă, eu tot mă duc la el. Asta nu înseamnă că am schimbat ceva, așa sunt eu”.

Doamna Daniela consideră că Laura se apropie de ea pentru a ajunge, din nou, la inima lui Cristian: ”Și când mă așez la masă, îmi așez farfuria, vin cu salata și constat că ea e acolo pe scaun. Mi-ar plăcea să existe această comunicare între noi. Eu acum văd la Laura perspicacitate și o felicit”.

Fosta iubită a lui Cristian neagă că este vorba despre o tactică. ”Ce am făcut greșit că am întrebat dacă aveți nevoie de o pătură? Cu ce am greșit? Niciodată nu am gândit negativ.”, a încercat Laura să explice.

Domnul psiholog Eduard Puiu susține că Laura nu e schimbată, ci doamna Daniela se raportează altfel la ea. ”Doamna Daniela a avut ceva cu Laura. Laura a rămas la fel. Mie nu mi se pare că s-a schimbat. Odată doamna Daniela a văzut-o ca nefiind optima variantă pentru Cristian și acum o vede ok. Dar ea nu s-a schimbat, este o constantă. Dumneavoastră v-ați schimbat față de ea, v-ați schimbat percepția.”, a punctat specialistul.

Citește și: Mireasa sezonul 9, 8 aprilie 2024. Sărut pasional între Antonia și Cristian. Cei doi formează un cuplu

Mireasa - ritmul inimii, de luni până vineri, de la ora 14:00

Nouă fete şi nouă băieţi vor păşi astăzi în Casa Mireasa, locul unde ritmul inimii se va accelera, în căutarea marii iubiri. Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show care revine astăzi, cu un nou sezon, difuzat de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1.

”Venim cu o mulţime de surprize şi cu un record în ceea ce priveşte prezenţa mamelor în emisiune: nu mai puţin de 8 mame spun <prezent> alături de băieţii lor în Casa Mireasa. Mai exact, toţi băieţii români vin însoţiţi de mame. Pentru cel de-al nouălea concurent, păstrăm misterul până la premieră. Le mulţumim telespectatorilor pentru fidelitate şi îi aşteptăm să ne fie alături, de luni până vineri, de la ora 14.00, la Antena 1”, dezvăluie Simona Gherghe.