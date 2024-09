Mireasa, sezon10. Ramona s-a ”speriat” că Stelian ar putea s-o cheme pe Laura. Ce s-a întâmplat între ei:„Sentimentele sunt acolo”

Destăinuiri între Ramona și Stelian. Între cei doi au apărut iar gesturile tandre.

Interacțiunile dintre Ramona și Stelian sunt tot mai dese. Tânăra face o mărturisire care îl lasă fără cuvinte pe concurent.

Mireasa, sezonul 10. Ramona s-a ”speriat” că Stelian ar putea s-o cheme pe Laura. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Sentimentele sunt încă acolo”

„N-am avut sentimentul ăsta cu niciun băiat în viața mea”, mărturisește Ramona.

„Ai simțit focul ăla. Asta fac eu”, spune Stelian.

„Știi că într-o seară te-aș și visat”, îi mai spune tânăra.

„Îndrăznețe afirmații”, este de părere Stelian.

„M-am hotărât să fac box când ies de aici”, spune Ramona.

„Ai față”, răspunde Stelian.

„Tu ești ispita”, îi mai spune el.

„Da, și vreau să te ispitesc pe tine”, îi răspunde ea.

„Dacă eu stau așa cu tine și mă joc și chestii, nu te-ar afecta cu nimic, nu?” îl întreabă ea.

„Trebuie să înțelegem niște aspecte totuși”, spune el. „Eu nu sunt în mintea ta, în sufletul tău să știu ce simți tu. (...) Îmi placi, dar trebuie să înțelegem că, în viață, lucrurile care ne plac sau pe care ni le dorim nu sunt tocmai benefice pentru noi.”

„Tu mai ești atașat de mine?” întreabă tânăra.

„Nu”, răspunde el. „Nu mă interesează cine ce crede.”

„Atracție este, n-am să mint”, mai adaugă el.

„Dacă ar fi să mă gândesc la parcursul meu în emisiune, am mai multe regrete”, afirmă Ramona. „Îmi pare rău pentru anumite lucruri. Consider că nu am fost eu destul de matură în foarte multe situații și trebuia să nu mă grăbesc.”

„M-am pus și în locul tău de multe ori”, a mai adăugat ea. „Dacă ar fi să dau timpul înapoi, nu le-aș mai face.”

„Tu nu poți să dormi din cauza mea, dar ăsta e alt aspect”, continuă Stelian. „Nici eu nu aș face glumele astea dacă aș fi într-o relație.”

„Gândim diferit și e normală chestia asta”, spune Ramona. „Eu n-aș putea să vorbesc cu orice băiat chestiile respective.”

„Nu pot să-l evit și sentimentele sunt încă acolo”, explică Ramona interacțiunea dintre ea și Stelian.

Aceasta recunoaște că este îndrăgostită de Stelian.

„Nu știu ce decie ar trebui să iau în momentul de față”, răspunde Stelian. „E un fel de-al meu de a mă manifesta.”

„Atracție există și am spus-o de multe ori”, continuă Stelian. „Sunt niște lucruri peste care nu vreau și nu pot să-mi îngădui să trec.”

„Îmi place Ramona, mă atrage, dar ar trebui să judecăm (...) cu înțelepciune și raționament. (...) N-ar fi sustenabil pe termen lung”, mai spune el.

„Nu există termenul de amantă”, punctează tânărul. „O chestie care îmi place foarte mult la Ramona este că nu complică lucrurile.”

Concurentul consideră că atitudinea potrivită o poate face pe Ramona să treacă peste sentimentele pentru el.

