Stelian și mama sa, doamna Georgeta, au discutat în urmă cu o seară. Întreaga discuție a fost difuzată în ediția Mireasa din 11 decembrie 2024.

Stelian a fost bulversat după discuția cu mama ei, doamna Georgeta. Tânărul a fost sfătuit să nu se căsătorească în Marea Finală.

Mireasa sezonul 10, 11 decembrie 2024. Stelian a discutat cu mama sa. Ce decizie au luat el și Ramona în privința căsătoriei

Mama Stelian, doamna Georgeta: ”Nu ești ok. Am rugămintea atât: Nu fă pasul ăsta acolo. Am văzut și la televizor că ești foarte abătut și debusolat că tu când ieși de acolo nu ai de unde să te duci. Susținătorii de afară fac chetă să îți ia camera la hotel. De ce atâta grabă?! Aș fi vrut să fiu și eu și tatăl în cel mai important moment din viața ta. Când își vede copilul că o ia pe un drum greșit, o mamă adevărată trece prin foc și sabie”.

Stelian i-a răspuns că Ramona a conștientizat că a greșit și de aceea a vorbit cu fiica sa. Doamna Georgeta a adăugat că și-a sunat fiica la sugestia lui.

”Ești foarte căpos”, a zis mama concurentului, care a adăugat că va trage ponoasele. ”Cum acum o mamă sare de la una la alta. Ce vrea pentru fiica ei? Nu face pasul ăsta, poate fi o greșeală mare. Eu vorbesc și în locul tatălui tău. Te roagă să nu faci actele asta, pentru el. Ieșiți afară, prioritar e ca Ramona să meargă la fata ei, că este Moș Crăciun, iar tu să vii acasă să vorbim”, a mai zis mama lui Stelian.

Femeia i-a transmis că nu poate fi alături de el în Marea Finală: ”Acolo vei fi singur și e păcat...”. Doamna Georgeta i-a mai zis că nu are binecuvântarea lor.

În ceea ce o privește pe Ramona, mama lui Stelian spune că fata ar trebui să meargă la copilul ei, să își rezolve situația: ”Se uită pacienții la mine și mă compătimesc. Toată familia este dată peste cap. De ce?! Pui mâna în foc pentru o persoană pe care o știi de o lună.”

Stelian și Ramona nu vor să se mai căsătorească

Ramona a zis în live că a discutat cu Stelian și ar fi ajuns la concluzia că mai bine nu ar face cununia civilă în Marea Finală.

”Eu cred că ar trebui să ne cunoaștem mult mai bine și să facem asta afară. Nu trebuie să fie neapărat aici”, a zis Ramona. ”Fără să fim filmați, am fost mai dezinhibați. Stăteam și analizam situația și ce urmează să facem mai departe. Este adevărat că deciziile pe care le luăm ne privesc pe noi, e vorba despre noi doi care o vom lua pe drumul acesta, dar eu personal nu pot să trag niște decizii, să nu mă gândesc la persoanele dragi”, a completat Stelian.

Ramona a afirmat că încă de sâmbătă i-a propus lui Stelian să nu se căsătorească.

”Avem nevoie de mai mult timp. Consider că într-o lună nu poți să cunoști o persoană”, a declarat Ramona.

