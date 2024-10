Mireasa sezonul 10, 14 octombrie 2024. Cristian a avut o discuție controversată despre înșelat! Ce reacție a avut Isabelle

Cristian a avut o discuție controversată despre părerile sale despre înșelat, iar Isabelle a avut o reacție neașteptată. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 14 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

În ediția din 14 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Cristian a discutat cu Isabelle și a recunoscut ce părere are el despre înșelat. Ulterior, concurentul a purtat o discuție cu băieții din casă și alte detalii neașteptate au ieșit la iveală. Descoperă cum a reacționat Isabelle, după toate cele întâmplate.

Cristian a avut o discuție controversată despre înșelat! Ce reacție a avut Isabelle și ce detalii neașteptate s-au aflat despre concurentul de la Mireasa sezonul 10

Stând de vorbă, Cristian a făcut o confesiune surprinzătoare pentru Isabelle.

„Înșelatul nu îl suport. Tu?”, a întrebat Isabelle.

„La partea asta sunt dificil. Am înșelat de foarte multe ori”, a recunoscut tânărul, spre dezamăgirea concurentei.

Ulterior, concurentul a fost sfătuit de băieții din casă să aibă grijă cu astfel de afirmații, căci reacția concurentei a fost una cât se poate de clară.

„Tu crezi că o femeie va accepta așa ceva?”, a întrebat Sorin.

„La cum mă știu eu pe mine, da! Eu știu că pot să am femeia lângă mine care să știe ce caracteristici am și ce valori am. Cred că există femeia aia deschisă la minte care să accepte, să știe cu cine e. Eu cred că orice bărbat mai devreme sau mai târziu va înșela. Cât să fii îndrăgostit de o fată? O viață, nu am cum! Stau un an de zile, dar mi se ia, și un an de zile e mult! Poate mai vreau și alte lucruri, că am o imaginație exagerată din punctul ăsta de vedere”, a fost declarația controversată făcută de concurent.

Ulterior, discuțiile au continuat în platoul emisiunii Mireasa sezonul 10, ediția din 14 octombrie 2024. Tânăra a spus că nu ar putea să accepte un om cu asemenea concepții lângă ea, chiar „dacă ar avea 3 copii, fiindcă nu s-ar înjosi așa pentru niciun bărbat”.

„Nu simt să intru într-o cunoaștere, are legătură cu concepțiile lui de viață și nici nu mă simt total atrasă”, a explicat tânăra, în ediția din 14 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Ce reacție a avut concurentul despre această schimbare în atitudinea tinerei și ce alte declarații controversate a făcut?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 14 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 ca să vezi ce a urmat.

