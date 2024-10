Mireasa sezonul 10, 17 octombrie 2024. Tess și Robert și-au aruncat din nou replici acide, de față cu toți. Ce a zis Ionela

În ediția din 17 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Tess și Robert și-au aruncat din nou replici acide, de față cu toți. Ionela a avut și ea un cuvânt de zis.

Ionela și Robert au discutat despre schimbările prin care a trecut după despărțirea de Tess. Concurenta a fost deranjată de afirmațiile pe care le-a făcut și i-a dat replica, fapt care l-a enervat pe tânăr. Astfel au ieșit scântei iar între noi!

Tess și Robert și-au aruncat din nou replici acide, de față cu toți. Ionela a avut și ea un cuvânt de zis, la Mireasa sezonul 10, ediția din 17 octombrie 2024

După un nou schimb acid de replici între Tess și Robert, Ionela a stat de vorbă cu iubitul ei, însă lucrurile nu au mers chiar bine:

„De orice auzi nu te interesează, dacă ai ceva vii la mine. O să încerce să bage strâmge, lumea e invidioasă, că așa e lumea! Sunt nervos, vreau să stau așa, să mă aerisesc. Vreau să stau să mă calmez. Nu m-am enervat pe tine. Nu pot să tac din gură, eu când am dreptate nu pot să tac, trebuie să vorbesc! S-a văzut că am dreptate, că eu nu am avut doar două femei toată viața, eu sunt trecut prin viață”, a răbufnit concurentul.

„Eu nu zic că nu ai, dar e cel mai bine să nu mai…Dacă țipi, asta se vac rede, că ești încă prins în chestia asta. Trebuie să te liniștești”, a încercat Ionela să îl calmeze.

„Dacă îmi păsa de ea, nu mai eram cu tine. Dacă mi s-a luat, atunci mi s-a luat. Nu îmi trebuie mie femei din astea haladite. Să mă lase în pace”, a fost replica partenerului ei.

„Înțeleg că ești nervos și supărat, dar nu mai jigni. Nu mai vorbi despre ea”, a fost sfatul dat de Ionela.

„Dar nu jignesc, când ești om pervers, atunci ești om pervers! Și când ești mincinos, atunci ești mincinos!”, a fost mărturisirea făcut de Robert, extrem de nervos.

Ulterior, discuțiile au continuat în platoul emisiunii Mireasa sezonul 10, când Simona Gherghe a cerut detalii și lămuriri despre acest subiect delicat: „Ce treabă mai ai tu cu Tess?”.

„Nicio treabă, a spus Simona Gherghe.

„Nu pari”, a venit replica prezentatoarei.

„Nu te uita așa la mine, ca mironosița (...). M-a scăpat Dumnezeu de așa șarpe de om! Chiar ești șarpe, poate mă mutam și mă trezeam aruncat cine știe unde”,

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 17 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 urmărind clipul video de mai sus.

