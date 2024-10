Mireasa sezonul 10, 31 octombrie 2024. Mihai, dispus să îi ofere Laurei tot ce are nevoie și tot ce i-a lipsit până acum

Laura consideră că este mult prea devreme pentru a auzi astfel de declarații de la Mihai.

În ediția din 31 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Laura a dezvăluit care sunt motivele pentru care este atât de reticentă în relația cu Mihai.

Descoperă ce declarații neașteptate a făcut concurenta.

Mihai, dispus să îi ofere Laurei tot ce are nevoie și tot ce i-a lipsit până acum

După ce concurenții au discutat pe baza neîncrederii Laurei asupra relației lor, cei doi au ajuns la concluzia că ea suferă de teama de abandon.

Mihai a luat în calcul să adopte o atitudine rece, însă Laura a susținut că ar trebui să fie fix cum simte, nu cum crede lumea că ar trebui.

„Dacă aș fi rece, respingător, arogant, cu nasul pe sus ți-aș da dreptate, dar eu când știu că sunt implicat 100% și dau tot pentru persoana de lângă mine nu mi se pare normal și corect”. a explicat Mihai.

„Nu e ceva ce mi-am impus eu, pur și simplu vreau să vină lucrurile de la sine ... Tu cum vrei să fie persoana de lângă tine?” a întrebat Laura.

„Cum sunt eu” a răspuns destul de clar Mihai.

„Uneori ești rece, respingătoare și dacă nu ți-am zis asta, asta nu înseamnă că nu am observat” a mai adăugat acesta.

Concurentul a ajuns și la concluzia că ea ar avea nevoie de terapie pentru a scăpa de traume, de momentele grele, motivând că de aceea are și răbdare cu ea și că este deschis cu ea.

„Mi-a spus domnul Puiu că am frica de abandon. De când s-au despărțit ai mei. Dar tocmai din cauza asta, că nu am avut mai multă iubire eu tind să ofer eu mai mult decât persoana de lângă mine. Știu că am nevoie să am o persoană la fel ca mine, doar că am momente când mă gândesc... Nu pun bariere, dar vreau să avem răbdare.” a mai explicat Laura.

„Eu ți-am spus că sunt dispus să îți ofer tot ce ai nevoie sau ce ți-a lipsit în trecut. Ce vrei mai mult de atât?” a întrebat Mihai.

În platou, Laura a susținut că este mult prea devreme să audă astfel de lucruri de la Mihai.

