Mireasa sezonul 10. Ce a spus Simona după ce prezentatoarea Mireasa i-a adus un avertisment. Fata a văzut la Capricii imaginile

Ieri, la finalul emisiei live de Mireasa, Simona Gherghe i-a atras atenția Simonei pentru că a circulat pe rețelele de socializare un video cu ea în care a avut o ieșire neașteptată.

Simona a asigurat-o pe prezentatoarea emisiunii că nu îi stă în caracter să fie violentă și că imaginile legate de motanul Buftea au fost interpretate greșit. Iubita lui Sorin a povestit că a fost mai mult o joacă și că nu a vrut să îi facă niciun rău motanului.

Ce a argumentat Simona, după ce în mediul online au circulat imagini cu ea și motanul Buftea

Simona Gherghe i-a interzis concurentei Simona să nu se mai apropie de pisoii din curtea casei Mireasa pentru că se pare că nu s-a purtat frumos cu animalele care sunt îngrijite de persoanele din echipa de producție a emisiunii.

Simona a mai spus că ea este o iubitoare de animale și că nu ar face rău niciunui animal.

La Mireasa – Capriciile Iubirii, Gabriela Cristea a adus din nou în discuție acest subiect pe care fanii emisiunii l-au discutat pe rețelele de socializare.

“Un gest de-al tău făcut în casa Mireasa a stârnit un val de reacții în social media”, i-a zis doamna Gabriela.

În platoul de la Capricii, concurenții au văzut imaginile cu momentul în care Simona l-a lovit pe motanul Buftea.

“Am luat-o foarte personal la început. Eu sunt un iubitor de animale, am crescut cu animale. În același timp, pot înțelege perspectiva oamenilor. Pot înțelege că au văzut un singur clip de câteva secunde și au văzut un om cu o reacție poate nepotrivită, pot înțelege asta. Nu agresez animale, nu voi face asta. Le înțeleg perspectiva și de ce și-au făcut părerea asta și de ce s-au supărat și s-au revoltat. Îmi cer scuze. Promit că nu voi mai face gesture de genul, dar voi susține în continuare și sunt sinceră că Buftea vine la picioarele mele când mă vede. Da, într-adevăr am un stil de joacă mai…să-l numim agresiv și pot înțelege că nu e ok să facem astfel de gesturi”, a explicat Simona.

