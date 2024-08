Ramona a fost acidă când Ionela a povestit că a greșit încăperile din casa băieților, intrând în baia unde Stelian făcea duș.

Aceasta a povestit rușinată și amuzată cum s-au întâmplat lucrurile, iar Ramona nu a ratat ocazia de a o ataca.

Mireasa sezonul 10. Cum a reacționat Ramona când a aflat că Ionela a intrat, din greșeală, în baie când Stelian făcea duș

”Fază amuzantă, mă. Eu nu mai știam pe unde să intru la băieți și am intrat la baie, mă, la băieți. Am intrat la baie și era cineva, făcea duș. Eu nu am văzut nimic, dar cică era Stelian. Eu nu am văzut, dar se auzea dușul.”, a povestit Ionela.

Ramona a spus imediat: ”Nu era niciun Stelian că Stelian...” Ionela a contrazis-o și a insistat că despre el era vorba.

”Totuși, vezi latura pozitivă: omul se spală”, a glumit Ramona. Ionela a mai adăugat că și-a dat seama că a greșit și a spus ”nu e pe aici” și chiar a primit un răspuns de la băiatul care făcea duș ”aiii, ceva de genul”.

”El a crezut că probabil l-am văzut și eram vai de capul meu”, a subliniat Ionela.

Ramona: ”Îți pun o întrebare, dar nu te superi. Întrebarea este că tu ai zis nu am văzut nimic, dar ți-ai fi dorit să vezi?”

Când Ionela a insistat că nu a văzut nimic, Ramona a zis: ”Oricum tu rămâneai cu vederea și eu cu restul”.

Mai multe în clipul video din galeria foto.

