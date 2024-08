Irina și Bogdan, iubitul său, s-au logodit. Fosta concurentă de la Mireasa a publicat imagini cu cererea în căsătorie.

Irina și iubitul său s-au logodit în vacanță. Primele imagini au ajuns deja în mediul online.

Mireasa sezonul 7. Irina s-a logodit și a publicat momentul în care e cerută în căsătorie. Imaginile sunt emoționante

Irina nu a avut noroc în show-ul matrimonial de la Antena 1, însă a reușit să-și găsească marea iubire dincolo de ușile casei Mireasa.

Aceasta formează un cuplu cu un tânăr cântăreț, iar recent acesta și-a luat inima în dinți și a cerut-o în căsătorie.

Cererea a fost spontană, cum arată imaginile postate în social media. Reacția Irinei e de milioane, ea sare în brațele bărbatului iubit și îl strânge tare.

Fericirea și iubirea se citește pe chipul celor doi. Vizionați momentul mai jos, în postările din social media.

Trauma Irinei de la Mireasa

Irina a povestit un moment care a marcat-o. Avea 14 ani când a fost la un pas să fie abuzată de un bărbat, într-o pădure.

”Eram foarte mică. Eu nu am avut niciun partener sexual atunci. Cu prietenii noștri, în vale, era așa o pădure, noi voiam să contruim. 14-15 ani aveam. Nici nu aveam telefon mobil atunci și m-au sunat pe telefonul fix, gen hai ieși afară cu noi. Am zis că vin. Am ieșit peste vreo două ore. Mi-au zis ”dacă noi nu o să fim acolo, înseamnă că suntem mai în vale, în pădure”. Avem o bluziță roz și eram într-o pereche de pantaloni negri. În pădure, trebuia să cobor și eu m-am uitat, mi s-a părut că iese ceva și am coborât acolo.

Am vrut să urc înapoi și în fața mea era un bărbat. A pus așa mâna pe față și mi s-a părut că e unul dintre băieții pe care îi cunosc. Chiar i-am spus și numele și l-am întrebat unde sunt toți. M-a întrebat în limba rusă dacă nu știu cum să ajung. Mai în vale era un iaz. M-am speriat și am vrut repede să urc, am zis nu știu și am vrut repede să urc. Am reușit să fac doi pași, el m-a apucat de gât și m-a tras în spate, înapoi.

A zis ”dă bluza jos” și mă trăgea spre copaci, spre tufiș. Și eu făceam nu, nu puteam să respir. La un moment dat, mi-am pierdut cunoștința pentru că mă strângea de gât tare. Când mi-am revenit, el tot mă ținea de gât și-mi spunea să-mi revin. Îmi zice ”dă-ți bluza jos, îți spun ultima oară”. Ziceam ”nu” și el mă întreabă ”tu niciodată nu ai avut niciun partener” și eu am zis ”da”. Tot în limba rusă vorbea ”ce prost sunt, ce am făcut” și mi-a dat drumul. Mi-a zis că dacă mă întorc, nu mai scap”, a zis Irina.

După acest moment, bărbatul s-a satisfacut singur și Irina a rămas blocată. Timp de 5 minute, spune ea, a stat să-și revină și apoi s-a întâlnit cu prietenii ei.

Mai târziu, fata a refuzat să-i povestească mamei sale și când a aflat a dus-o la medic. Ea crede că s-ar fi sinucis dacă bărbatul o viola.