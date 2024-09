Simona, noua concurentă de la Mireasa, a atras atenția băieților. Aceștia s-au arătat interesați să o cunoască mai bine.

Simona a intrat în casa Mireasa veselă și cu o poveste tumultoasă. Băieții au apreciat sinceritatea sa.

În cartea sa de vizită, Simona a afirmat că a avut trei relații serioase până acum. Ultima a durat 3 ani, era toxică și afirmă că era dependentă de acel om. S-a terminat în urmă cu mai bine de 1 an. Era o diferență de 6-7 ani între ei și povestea lor a început când el avea deja o relație de 8-9 ani. Simona recunoaște că a fost amantă în tot acest timp. Pentru a pune capăt, a sunat-o pe iubita lui și i-a spus că locuia la ei în casă de trei ani.

Mireasa sezonul 10. Simona, noua concurentă, a făcut deja ”victime” în rândul băieților. Cui a atras atenția

”Dacă vine vorba de asumare, asta înseamnă din punctul meu de vedere. Apreciez, și eu am avut anumite trăiri despre care nu am vrut să vorbesc. O înțeleg, nu este așa ușor. Apreciez iubirea și dragostea pe care o poartă în special pentru mama sa și asta e a doua oară când se emoționează și plânge. Are o inimă și un suflet foarte mare”, a zis Ionuț.

De cealaltă parte, Simona a punctat că este devreme pentru a își forma o părere despre băieții de la Mireasa. Ea a zis că nu a urmărit emisiunea și că Alexandru i-a atras atenția datorită accentului său, pe care tânărul nu îl ascunde.

”Da, îmi place. Este o fată inteligentă și frumoasă, îmi place cum se exprimă. La fel ca Ionuț, apreciez sinceritatea din cartea de vizită”, a spus și Sorin.

Ștefan a adăugat că nu a apucat să discute cu Simona și așteaptă să se cunoască la petrecere. ”Nu sunt reținut deloc, îmi place de ea că e o fată echilibrată. Foarte sinceră, foarte asumată.”, a afirmat și Raul.

