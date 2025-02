Mireasa sezonul 11, 13 februarie 2025. Doamna Adina, supărată pe Liliana. Mama lui Robert a intervenit în direct

Doamna Adina a intervenit în direct la Mireasa prin telefon și i-a adresat o întrebare acidă Lilianei. Mama lui Robert a fost foarte supărată după ce a auzit ce a vorbit tânăra despre Florin.

Liliana a avut o conversație cu doamna Dorina despre Forin. Tânăra a spus că dacă Florin s-ar fi apropiat de ea la petrecere, probabil alta ar fi fost situația.

În timp ce se afla pe canapea cu Robert, Florin a venit să-i spună Lilianei că el e de părere că ea are o conexiune mai profundă cu Robert. „Dacă am fi afară, ar fi fost cu totul diferit. Faptul că tu n-ai venit nici măcar o secundă la mine… Dacă tu veneai, crezi că ziceam nu?”, i-a spus Liliana lui Florin.

Doamna Adina a intervenit în direct prin telefon.

„Nu mai pot de nervi”. Doamna Adina, supărată pe Liliana. Mama lui Robert a intervenit în direct după ce fata a vorbit despre Florin: „Vreau să înțeleg ce vrei de la Robert?”

„Nu mai pot de nervi. În primul rând aș dori să o întreb pe Liliana ce vrea de la Robert. Liliana, noi am acceptat absolut tot, noi suntem alături de Robert, dar acum noi suntem foarte dezamăgiți: Vreau să înțeleg ce vrei de la Robert: să-ți bați joc de el sau să ai o relație? Aș dori un răspuns, Liliana. Să se decidă pentru că își bate joc de Robert și noi nu vrem asta! Eu nu am spus că nu o accept pe Liliana. Tu i-ai spus doamnei Dorina că dacă ai fi afară tu te-ai combina cu Florin. Nu mai vreau aceleași discuții! Vreau să te văd decisă că îl vrei pe Robert! Nu cred că Robert e de umplutură să acopere locul băieților care s-au dat la o parte! Văzând aceste materiale m-au dat total pe spate. Eu nu am nimic cu Liliana”, a spus doamna Adina.

„Mulțumesc pentru toate sfaturile. Toate mamele vor binele copiilor”, a spus Liliana.

