Mireasa, sezon 8. Bia, transformare remarcabilă. Cum arată acum soția lui Robert. A slăbit 13 kilograme și are acid în buze

La aproximativ un an și 3 luni de când s-a căsătorit în Finala sezonului 8 Mireasa, Bia este într-o formă de zile mari. Soția lui Robert a slăbit 13 kilograme și a apelat la o mică procedură estetică.

Bia a povestit pe rețelele sociale că de aproximativ un an lucrează la modul în care mănâncă și se antrenează. Bia lucrează la o bancă din Oradea și se înțelege foarte bine cu soțul ei.

„Am avut luni în care am slăbit, luni de menținere, poate o lună am mai fentat-o și am pus 1 kg. (vacanțe), dar de un an sunt doar în proces de evoluție spre o formă mai bună. Eu nu m-am grăbit să slăbesc, nu ăsta a fost scopul meu, ci să construiesc un stil de viață de care să nu mai vreau să fug”, a spus Bia din sezonul 8 Mireasa.

Bia a dorit și o schimbare la nivelul buzelor, așa că a mers la estetician, care i-a injectat acid.

„Mi-am pus buze ca să le fac pe plac <<haterilor>>. Vă țuc, că acum am cu ce. Poze e imediat după injectare. Le-am adorat”, a transmis Bia pe rețelele sociale.

Întrebată ce mai fac Robert și doamna Anina, Bia a răspuns: „Toți suntem foarte bine, fiecare cu job-ul, ne vedem după program de obicei, doamna Anina este bine și dânsa”.

Deși căsnicia lor merge bine, Robert și Bia nu au în plan să facă o cununie religioasă în viitorul apropiat.

„Momentan nu ne dorim o petrecere de nuntă. Probabil când o să avem timpul necesar, o să facem cununia religioasă, dar va fi ceva restrâns”, a spus Bia pe contul ei de Instagram.

Bia şi Robert s-au căsătorit în sezonul 8 Mireasa, Iubire Infinită

Bia şi Robert au fost al patrulea cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Robert a oscilat între două fete care i-au atras atenția la începutul sezonului 8 Mireasa. În cele din urmă, băiatul și-a dat seama că Bia este femeia potrivită pentru el. Relația dintre Bia și Robert nu a fost tot timpul susținută de mama tânărului. Doamna Anina, care și-a însoțit fiul în competiție, nu a fost mulțumită de interacțiunile pe care le avea cu viitoarea noră, iar conflictele nu au întârziat să apară. Nora și soacra au avut mai multe certuri și împăcări, dar Robert nu a adus niciodată în discuție posibilitatea despărțirii. Robert și Bia s-au logodit la Milano. Băiatul a ascuns inelul în înghețată și a lăsat-o fără cuvinte pe iubita lui. Cei doi au decis să-și depună actele pentru căsătorie, dar cu un contract prenupțial, așa cum și-a dorit mama tânărului.