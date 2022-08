Mireasa, sezonul 3. Imagine rară cu Maria Roman și iubitul ei. Cum s-au pozat cei doi recent

Maria este o femeie frumoasă, care știe cum să se pună în valoare. De această dată, fosta concurentă din casa Mireasa a participat la un eveniment alături de actualul ei iubit, iar amândoi au purtat ținute elegante.

Dacă Maria a ales o rochie lungă, cu ștrasuri și un decolteu amplu care să-i pună bustul în valoare, iar la capitolul coafură a optat pentru păr îndreptat, partenerul ei a ales să poarte un costum de culoare închisă și cămașă albă. Cei doi au zâmbit la camere, semn că sunt bine împreună și se distrează foarte bine atunci când sunt unul în compania celuilalt.

Replica Mariei Roman după interviul lui Liviu Olteanu la Mireasa: Confesiuni

Liviu Olteanu a făcut mărturisiri la emisiunea Mireasa: Confesiuni de pe AntenaPlay. Acesta a spus că regretă eșecul căsniciei sale și că Maria va rămâne o femeie specială pentru el.

În ciuda divorțului dureros, Liviu are doar cuvinte frumoase la adresa fostei sale soții.

”Sincer, am căutat o conversație. Chiar am căutat să o întorc puțin. Am întrebat-o dacă e ok, dacă semnez, e ok ce facem?!. Mi-a răspuns: ”categoric că da, e ok”. Am încercat să vorbesc cu ea, să văd dacă se mai poate ceva schimba, orice, să văd ce își dorește cu adevărat”, a mai adăugat fostul soț al Mariei.

El a spus că la ultima lor apariție televizată încă o mai iubea pe Maria. ”La momentul acela cred că exista iubire. Pentru mine rămâne o fată specială, mereu va fi o fată specială. Nu știu dacă mai există iubire, dar o voi aprecia mereu”, a mai afirmat Liviu Olteanu.

După ce a fost lansat interviul lui Liviu, pe contul de Tiktok al Mariei a apărut un videoclip. Versurile au atras imediat atenția.

”Am tras cu tine de la început, nu mi-a păsat ce ai avut sau n-ai avut

Am avut răbdare așa cum mi-ai cerut, în iubirea noastră mereu am crezut”, suna melodia.

”Cred că e răspunsul la vorbele frumoase ce le-ai auzit de la Liviu la Confesiuni.”, a scris cineva în comentarii. Maria a răspuns la acest comentariu cu încă o melodie: ”O să înțelegi cândva, dar voi fi prea departe/ De tot ce am trăit noi, nu o să mai ai parte”. Aceasta a și notat: ”Am devenit atât de rece precum un cub de gheață”.