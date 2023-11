Mireasa sezonul 3. Iza confirmă despărțirea de Blaze. De ce au decis să meargă pe drumuri separate, deși au un copil

După numeroase speculații pe grupurile Mireasa, Iza a confirmat că s-a despărțit de Blaze. Neînțelegerile ar fi început la scurt timp după ce au devenit părinți, spune ea.

Într-un clip postat pe contul său de Facebook, Iza confirmă despărțirea de Blaze. Susține că nu se mai înțeleg de ceva vreme, la scurt timp după ce au devenit părinți, și că l-a rugat să-și facă bagajele și să plece de acasă.

Iza confirmă despărțirea de Blaze. De ce au decis să meargă pe drumuri separate, deși au un copil

”Efectiv am ajuns în punctul în care simt să dau explicații. Nu am vrut să fac asta pentru că nu am considerat că aș fi datoare să fac chestia asta decât oamenilor care mă iubesc și pe Jessi la fel, însă s-a atins o limită pe care eu nu o mai agreez, nu o mai vreau să mai... Treaba e simplă, după cum bine știți, pozele cu mine și cu Blaze au dispărut. Da, nu ne-am mai înțeles, nu ne mai înțelegeam de când s-a născut Jessi. Am avut momente în care am fost cu adevărat fericiți, da, și atunci am postat. Știți că eu sunt sinceră cu voi și de fiecare dată când am avut ceva de zis am zis.

Nu postez când sunt tristă, când sunt supărată, poate o melodie pentru că nu mai pot și simt nevoia să mă descarc pentru mine. Însă atunci când am fost fericită am postat ceva. Dacă ne-ați urmărit, ați văzut că am avut perioade destul de multe în care eu nu am postat absolut nimic, marea majoritate au fost cu Jessi, foarte puține cu Blaze pentru că nu ne-am mai înțeles. Da, am ajuns într-un punct în care ne-am certat destul de urât și l-am rugat să plece, să-și ia hainele și să se ducă din casă, să plece, pentru că simțeam nevoia să nu-l mai văd, să iau o pauză, să văd cum e fără el, să vadă el cum e fără noi.

Pur și simplu voiam puțină distanță. Voiam să clarific că omul nu e plecat în nicio Nigeria, am primit sute de mesaje în care am fost certată și apreciată, ba că omul e în Nigeria, ba e în Turcia, ba e în Dubai. Nu, omul este în Dubai, am vrut să îi mai dau o șansă, însă după postarea din dimineața asta am zis clar că nu merită și cam atât am vrut să vă spun”, a zis Iza.

În postarea la care se referă Iza, Blaze sărută o altă femeie în timp ce este la piscină.

”Noi suntem bine, suntem puternice și avem grijă de noi și suntem în București, la noi acasă”, a încheiat Iza mesajul.

Cum a început povestea de dragoste dintre Blaze și Izabela

Povestea de iubire dintre Blaze și Izabela a început cu stângul. Într-un moment de confuzie, regretat ulterior, Izabela s-a sărutat pasional cu Liviu.

La câteva ore distanță, ea a realizat că nu simte nimic pentru Liviu și că ale sale gânduri se îndreaptă către Blaze. Și-a cerut iertare și, deși tânărul i-a spus că încă nu are încredere în ea, i-a permis să se apropie de el.

Curând, după multe tachinări, cei doi au anunțat că formează oficial un cuplu. Lucrurile au evoluat frumos între cei doi tineri, însă spre finalul emisiunii, problemele de sănătate au copleșit-o pe fată.

Atunci, au început să apară tensiuni între ei și certurile i-au făcut să se distanțeze. Din fericire, le-au depășit, lăsând iubea să îi ghideze.

Nici măcar reticența părinților lui Blaze cu privire la relația sa cu Izabela nu l-a făcut pe tânăr să dea înapoi. În Finala Mireasa sezon 3, cei doi au strălucit unul la brațul celuilalt și au reușit să transmită emoție pură prin intermediul micilor ecrane.

În clasamentul publicului, cuplul Blaze-Izabela s-a clasat pe locul 3.