Mireasa sezonul 8, 22 noiembrie. Doamna Paula, bunica lui Liviu, face lumină. Ce a făcut Bogdana în zilele petrecute la Craiova

Doamna Paula, bunica lui Liviu, și Fabian, prietenul lui Liviu, au făcut lumină în cazul acuzațiilor aduse la adresa Bogdanei.

Doamna Paula susține că Bogdana nu a plecat singură de acasă, astfel nu ar fi fost posibil ca ea să se întâlnească la un hotel cu un alt bărbat, așa cum se scrie în mediul online.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 22 noiembrie 2023. Madi și Sergiu s-au logodit. Primele impresii după noaptea la hotel

Doamna Paula, bunica lui Liviu, face lumină. Ce a făcut Bogdana în zilele petrecute la Brașov

”Nu a plecat nicăieri, noi am fost... ginerele meu a fost plecat la țară, iar eu stăteam cu ea. Seara, când băiatul cel mare ieșea de la serviciu, mergeam la ei și stăteam să ne uităm pe AntenaPlay. A doua zi, au luat-o și s-a culcat acolo la ea. A treia zi, am dat telefon la băiatul cel mare și am mers la băiatul cel mic. Am rămas surprinsă că se interesează Andrei de situația ei. Vecinele mele din bloc am stat de vorbă, am fost la piață, susținătoarele vorbeau frumos cu ea. Andrei are alte ofuri el pe suflet”, a zis doamna Paula.

Bogdana spune că a vorbit cu Ștefan din sezonul 2, care pentru scurt timp a avut o relație cu Claudia. Acesta ar fi contactat-o pe Bogdana și ar fi ajutat-o să distribuie mesajele despre reintrarea în casa Mireasa. Ea neagă tot ce se spune în mediul online.

Fabian, prietenul lui Liviu, susține că fata nu a plecat niciodată fără cineva de acasă. ”Bogdana a fost în permanență în compania unui membru din familia lui Liviu”, a zis acesta.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Mireasa sezonul 8, 22 noiembrie 2023. Andreea s-a despărțit de Alex. Cum explică decizia

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va întâmpina o nouă serie de concurenţi care pornesc în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi se vor realiza într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi vor fi difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

Citește și: Mireasa, sezon 7. Maria și Antonio au plecat din țară. Ce imagini au publicat cei doi soți și ce au spus anterior despre Amir