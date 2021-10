Mireasa Sezonul 4. Andrada, declarații despre un trecut mai dificil. De ce a făcut streaming pentru adulți

După ce Victor a aflat, acesta a luat-o deoparte pe Andrada și a rugat-o să stea liniștită și să nu intre în conflict cu nimeni și nici să dea curs discuțiilor cu Doamna Lenu, bunica sa.

Explicația Andradei, de ce a făcut streaming pentru adulți

Invitați la Mireasa, Capriciile iubirii, de la Antena Stars cei doi au spus clar și detașați că vor trata subiectul cu indiferență dacă cineva va căuta conflict sau va vrea să pună accent pe "această situație negativă"

"Păi din punctul meu de vedere este o luptă pe care n-ai cum să o câștigi cu lumea, adică indiferent de ce faci, mai ales în situația de față că e vorba despre o situație negativă, n-are rost să te iei la ceartă", spune Victor.

Gabriela Cristea a intervenit și a ținut să o felicite pe mama Andradei, care a intrat în direct și a avut o reacție cum mulți nu se așteptau.

De asemena, moderatoarea TV nu a putut să treacă peste faptul că Andrada provine, totuși, dintr-o familie bună, cum ea a declarat și a vorbit despr emeseria părinților ei: "Cum o fată provenită dintr-un astfel de mediu ajunge să facă treaba asta? Este singurul lucru care m-a intrigat".

Andrada explică: "Nu mi-a plăcut să stau pe banii lor. În primul rând, am terminat liceul și după liceu imediat m-am angajat și ușor, ușor am avut și alte job-uri. Am lucrat ca receptioner, ca ospătar, într-o fermă".

Întrebată ce a determinat-o să facă streaming pentru adulți, aceasta a spus: "Fix în acel moment mi-am dat demisia și am zis nu mă interesează, îmi găsesc cu totul altceva. Dar la noi, venind dintr-un oraș foarte mic, îți găsești foarte greu de muncă. Eram blocată acolo și ăsta a fost singurul lucru care mi-a venit în cap. Am vrut să încerc, dar nu a fost pentru mine, nu!", spune Andrada.

Aceasta susține că nu i-a plăcut niciodată ă ceară bani de la părinți, motiv pentru care a plecat pe drumul său să îți facă propriii bani.

Întrebată de ce s-a oprit după doar o lună de zile, Andrada a spus: "Nu a fost pentru mine, Doamne Dumnezeule! Și nici n-aș mai face așa ceva".