Mireasa sezonul 4. Ion și Raluca s-au împăcat. Primele declarații după ce și-au dat o nouă șansă

Ion și Raluca Șaulescu au decis să își dea o nouă șansă, după ce s-au despărțit în urmă cu câteva zile.

De Crăciun, Raluca și Ion au decis să mai acorde o șansă relației lor, după ce au trecut prin mai multe situații tensionate.

Mireasa sezonul 4. Ion și Raluca s-au împăcat de Crăciun

În live-ul făcut pe 26 noiembrie 2024, Ion a afirmat că în ultima perioadă au întâmpinat mai multe probleme: nu se mai înțelegeau, au pierdut copilul, s-au despărțit. Văzând că amândoi sunt singuri de Crăciun, au vorbit și așa au ajuns să se vadă.

”Asta sunt de acord, că într-o relație trebuie să treci prin toate. Cine iubește nu lasă, corect. Și asta mă oftica, mă deranja și mă gândeam ”ia uite, bă, cum doamne iartă-mă s-a nimerit, s-a pierdut și copilul, nici nu ne înțelegem, petrec și Crăciunul singur și Revelionul singur și ziua mea singur. Toate alea, au venit toate deodată pe capul meu, care eu nici nu voiam să fiu aici. Mamă ce am vorbit cu Dumnezeu”, a spus Ion pe live-ul de pe tiktok.

Fostul concurent de la Mireasa a insistat că au fost despărțiți, pentru că unele dintre persoanele de pe live nu îl credeau.

”Apăruse pe ecranul relației GAME OVER. Și eu, cum sunt un jucător și un luptător, i-am dat replay”, a glumit Ion Șaulescu.

Mireasa sezonul 4. După pierderea copilului, Ion anunța că el și Raluca s-au despărțit

”Cu durere în suflet țin să vă anunț că copilașul nostru s-a oprit din evoluție. Mulțumim tuturor pentru gândurile bune”, a scris Raluca Șaulescu pe Instagram pe 5 decembrie 2024.

Tânăra a distribuit o imagine în care scrie: ”Inima unei mame este mereu alături de copilul ei. Chiar și atunci când el e în Rai”.

Fosta concurentă de la Mireasa a povestit că sarcina nu e tocmai ușoară: „Cineva m-a întrebat dacă am grețuri. Deci nu vreți să știți cât de grețuri am într-o zi. Am două săptămâni în care nu mai pot să fumez deloc și nu mai pot să suport nici mirosul de țigară, deci e dezastru. Am grețuri de la diferite mirosuri și sunt niște stări străine, nu le-am mai întâlnit niciodată, sunt ciudate rău”.

La scurt timp după ce s-a aflat de pierderea sarcinii, Ion Șaulescu de la Mireasa sezonul 4 a publicat trei puncte pe contul său de Instagram, semn că vestea e mult prea dureroasă pentru ei.

Ulterior, a anunțat că el și Raluca nu mai formează un cuplu: ”Și pentru că veștile rele vin întotdeauna în echipă, de azi eu cu Raluca nu mai formăm niciun cuplu și nicio familie”.