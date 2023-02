Mireasa, sezonul 5. Leo și Anda, imaginea pe care toți o așteptau. Fanii sunt în culmea fericirii

Așa s-a întâmplat și acum când cei doi au publicat mai multe imagini de la botezul unei fetițe. Cei doi au participat alături de sora lui Leo și s-au fotografiat împreună. Pare că lucrurile merg foarte bine între cei doi și nimic nu le stă în cale.

Leo și Anda, imaginea pe care toți o așteptau

Anda a arătat foarte bine într-un costum verde, iar Leo a optat pentru o cămașă neagră și un sacou roșu. Fiul doamnei Dana a mai slăbit, după cum au remarcat chiar fanii.

Cei care au văzut imaginile au mărturisit că sunt fericiți pentru cei doi și că se vede cât de bine le merge. De asemenea, au fost oameni care au spus că au plâns alături de doamna Dana atunci când existau probleme în casa Mireasa și că se bucură că mama lui Leo nu a cedat sub presiunea evenimentelor.

Ce au spus Leo și Anda despre relația lor

La scurt timp de la Finala sezonului 5 Mireasa, Leo și Anda au intrat într-un live pe rețelele de socializare și au vorbit foarte deschis despre cuplul lor. Aceștia au dezvăluit că sunt foarte bine împreună și că se înțeleg de minune.

„Suntem foarte bine. Nu ne-am despărțit. Am văzut și noi aberațiile, dar am ales tăcerea”, au spus foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa.

„Noi am zis că nu apărem până pe 18 iulie online. Ne-au chemat la finală, am ales să nu ne ducem. Noi ne înțelegem foarte bine, nu se întâmplă nimic. Noi momentan locuim la mine, ne-am mutat împreună imediat cum am ieșit”, au mai dezvăluit Anda și Leo.

Speculațiile despre o posibilă despărțire au apărut încă de când aceștia au părăsit competiția, însă au luat decizia de a ignora tot ce se spune și de a-și trăi frumoasa poveste de dragoste cât mai departe de ochii curioșilor, dar și de luminile reflectoarelor.