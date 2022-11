Mireasa sezonul 6. Ce spune Alex despre relația lui cu Raluca. Ce cuvinte frumoase a spus despre ea

Alex și Raluca formează un cuplu destul de puternic în casa Mireasa, iar acest lucru se datorează faptului că au petrecut mai bine de o lună timp împreună până să formeze un cuplu. Bărbatul a dezvăluit că nu-și vede viața fără Raluca.

Alex recunoaște că este îndrăgostit de Raluca. Ce i-a zis lui Sebaidin

Alex și Sebaidin au purtat o cnversație în casa Mireasa, în afara filmărilor oficiale, iar partenerul de viață al Ralucăi a ținut să precizeze faptul că dacă ar fi să fie eliminat din casă, el i-ar trimite zilnic scrisori iubitei sale.

„Mă simt complet cu ea, am ajuns să-i cunosc și alte laturi. Ne-am cunoscut diferit. Are un mod de a mă face să înțeleg lucruriele. Am căutat o femeie. Am mers în continuare, indiferent de ce se spunea. Când am zis că sunt îndrăgostit de ea, chiar așa a fost. Nu mai simt presiunea, nimic. Eram stresat în interior. Am făcut și eu greșeli, dar e în trecut.

Mă interesează doar prezentul și viitorul. Îmi văd de relația mea cu Raluca. Scopul meu e să-mi creez o familie și vreau lângă Raluca. Aștept să se deschidă ușile alea cu nerăbdare, ca să o văd pe Raluca. Dacă ar pleca mi-ar fi foarte greu. M-am îndrăgostit de ea, am ajuns la iubire, de fapt. Noi am stat o lună jumătate, eu m-am focusat doar pe ea. Am mai iubit în viață, dar nu cum o fac cu Raluca”, i s-a confesat Alex lui Sebaidin.

Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 formează un cuplu

”Sunt foarte fericit. Cred că se vede...”, a spus Alex când erau pe terasă. ”Da”, au spus cei doi la unison când Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu.

”S-a văzut cum mă simt, sunt foarte emoționat. Sunt fericit, m-am relaxat foarte mult, lucru pe care l-a notat și Raluca. Am avut foarte multe emoții în seara aia. Am avut un mare ajutor din partea echipei Mireasa, m-am gândit să-i dedic o piesă. Am vrut să-i cânt melodia preferată, să fie ceva special doar pentru ea.”, a afirmat Alex.

”A fost singurul moment în care m-am simțit emoționată de când sunt aici”, a spus și Raluca.