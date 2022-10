Mireasa sezon 6, 24 octombrie 2022. Alex și Raluca formează un cuplu. Momentul special în care s-au sărutat - VIDEO

În timpul petrecerii de sâmbătă, Alex a mai făcut un pas către Raluca. Cu ajutorul staff-ului, acesta a pregătit melodia preferată a tinerei și a cântat-o în mijlocul livingului.

După ce a invitat-o să îi fie alături, martoră la propriul concert dedicat ei, Alex a luat-o în brațe și a sărutat-o.

Tânăra i-a răspuns la sărut și toata casa Mireasa sezon 6 a aplaudat.

Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6 formează un cuplu

”Sunt foarte fericit. Cred că se vede...”, a spus Alex când erau pe terasă. ”Da”, au spus cei doi la unison când Simona Gherghe i-a întrebat dacă formează un cuplu.

”S-a văzut cum mă simt, sunt foarte emoționat. Sunt fericit, m-am relaxat foarte mult, lucru pe care l-a notat și Raluca. Am avut foarte multe emoții în seara aia. Am avut un mare ajutor din partea echipei Mireasa, m-am gândit să-i dedic o piesă. Am vrut să-i cânt melodia preferată, să fie ceva special doar pentru ea.”, a afirmat Alex.

”A fost singurul moment în care m-am simțit emoționată de când sunt aici”, a spus și Raluca. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

