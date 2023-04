Mireasa, sezonul 6. Cosmin și noua lui iubită, ipostaza tandră în care au apărut pe internet. Ce mesaj a scris fostul concurent

Iată că, după decepția în dragoste pe care a avut-o alături de Miruna, cu care a câștigat sezonul 6 al emisiunii, Cosmin și-a refăcut viața cu o tânără blondă, cu care se pozează în ipostaze romantice.

Cosmin Munteanu de la Mireasa sezonul 6, ipostaza în care s-a pozat cu noua iubită. Cum au arătat cei doi

El și Andreea s-au fotografiat într-o ipostază inedită, foarte apropiați. Deși nu au scris niciun mesaj cu privire la modul în care s-au pozat, un lucru este clar! Se iubesc mult și par nedespărțiți, iar acest lucru ne face să înțelegem că el a uitat-o complet pe Miruna, cu care s-a și căsătorit în casa Mireasa și cu care a reușit să câștige sezonul 6.

Cei doi nu se mai ascund și sunt foarte frumoși împreună, iar fanii fostului concurent au grijă să-i scrie constant mesaje de felicitare.

Iată ce mesaj a apărut pe contul lui de socializare, înainte de urarea de astăzi care a conținut „Paște fericit”:

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.

”Mă simt dator să vă anunț că este adevărat ceea ce a scris Miruna, cu mențiunea că între noi a intervenit un motiv de divorț extraordinar de important, peste care eu nu pot trece! Îmi pare rău că nu vă pot răspunde la mesaje, dar veți afla mai multe în următoarele zile, pentru că eu momentan nu sunt într-o stare tocmai bună și sper să mă înțelegeți! Mulțumesc”, a scris și Cosmin.