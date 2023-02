Mireasa, sezonul 6. Ce mesaj a transmis Miruna după ce susținătorii au aflat cine e Luță. Tânăra a revenit pe Instagram

Miruna a revenit pe rețelele sociale, după o scurtă pauză. Fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa s-a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește situația din ultimele zile. Se pare că susținătorii au aflat identitatea lui Luță, iar subiectul a fost dezbătut intens pe grupuri.

Pentru că acest detaliu nu a putut trece neobservat, fosta parteneră a lui Cosmin și-a redeschis contul de Instagram pentru a lămuri întreaga situație. Mai mult decât atât, aceasta a realizat o serie de InsaStory-uri prin care a transmis diferite mesaje oamenilor din online.

Miruna din sezonul 6 Mireasa, reacție dură pe rețelele sociale după ce s-a aflat cine e Luță

Așa cum și-a obișnuit prietenii virtuali, Miruna a ținut neapărat să reacționeze după ce s-a aflat cum arată și cine e Luță, bărbatul cu care ar fi avut o relație în trecut. Reacția tinerei a fost una dură, iar drept dovadă stă mesajul său.

„Bună seara! Mi-am redeschis contul să vă informez că toată agitația a dat roade! Toți cei care ați vrut să aflați cine e Luță și ați trăit efectiv pentru povestea asta, înnebuniți pe informații să le postați peste tot, să întrebați, să căutați etc. Aveți o reducere de 30% la toate facturile începând cu luna martie timp de un an și vreo 10 ani în plus de viață acordați că poate, poate, învățați să vă trăiți viața cum observ că nu prea o faceți stând numai pe Facebook de comentarii, înjurături, jigniri și blesteme.

Vă interesează de atâtea luni numai de viața mea de parcă v-am greșit vouă cu ceva sau vă aduce vouă un plus dacă îmi știți viața pe tavă. Vă pup tare pe toți și vă iubesc mult de tot cum mă iubiți voi pe mine. Tot ce îmi doriți voi mie, să aveți parte înzecit. Hai sănătate la păsări și la neamuri, să nu uităm! Sănătate să fie că minte...e greu tare, fraților”, a scris Miruna.

Mai mult decât atât, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a realizat și o serie de filmulețe prin care vorbește de intențiile sale în ceea ce privește mesajul anterior.

„Ce voiam eu să vă transmit este că începusem din nou cu atacurile mele, ca să zic așa. Am zis să-mi redeschid contul, să pun story cu textul ăla, cum mi-a stat mie în fire. Să-l las acolo o oră pentru că se ocupau oamenii să-l posteze peste tot, iar mai apoi să-mi închid contul și să stau în liniște. (...) Am multe mesaje și mă bucur tare că v-a fost dor de mine. Voiam să vă mulțumesc tare, chiar dacă e un val mare de hate, ideea e că sunt forță. Câinii latră, ursul merge.”, a mai explicat ea.

Ce a scos la iveală Miruna din sezonul 6, după apariția de la Măștile Iubirii

Tot pe contul de Instagram, Miruna și-a întrebat susținătorii dacă au fost surprinși de apariția ei în cadrul emisiunii Măștile Iubirii. Totodată, fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa a dezvăluit că nu se simțea bine.

„Ce voiam să vă mai întreb. V-a plăcut ieri de mine la televizor? Mă durea stomacul, de aia am fost ala seacă. Ce să mai zic, sper să ne mai vedem doar pe aici. Și să nu uităm de marea problemă, de fapt de unde am plecat. De ce îmi raportați contul?”, a precizat ea.