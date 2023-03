Mireasa sezonul 7. Care este marele regret al lui Ionuț. Ce a mărturisit tânărul imediat după vestea eliminării

Ionuț a fost propus spre eliminare, iar lucrurile au arătat destul de trist pentru concurentul de la Mireasa, sezonul 7. Acesta s-a întristat foarte tare când a aflat că va părăsi casa Mireasa și o va lăsa în urmă pe iubita lui, Andreea.

Ionuț și Andreea, declarații la Măștile Iubirii, după ce concurentul a aflat că va părăsi emisiunea. Ce au ținut să declare

Ionuț s-a emoționat foarte tare în cadrul emisiunii Măștile Iubirii, la Mireasa sezonul 7, atunci când a fost întrebat de Gabriela Cristea ce sentimente îl încearcă acum, când a aflat că va părăsi competiția Mireasa.

„Am văzut că atunci când ai aflat că trebuie să pleci te-ai ridicat și ai plecat! Discutați în perioada asta. Nu ai fost vocal, poate ar fi trebuit să fii mai explicit în detalii. Ce simți?”, îl întreabă Gabriela Cristea pe Ionuț.

„Am un gol în stomac. O să-mi fie foarte greu să nu o văd pe Andreea, să nu o simt. E o perioadă grea. Nu știu ce va fi. Așa a fost să fie. Am greșit făcând acea fază cu Denisa, acea chestie. Poate în ochii Andreei am căzut puțin. Eu toate lucrurile acestea le iau ca pe un semn, poate trebuie să ne întărească. E o durere mare, nu o mai pup. Perioada asta va fi foarte grea, dar trebuie să trecem peste. Eu nu am mai fost sigur pe mine. Ochii care nu se văd se uită. Eu am încredere în ea. Eu când plâng pentru cineva, e cam greu să apară altcineva”, spune Ionuț.

„Cu siguranță vom continua afară. Poate o să ies mai devreme. Am încredere în el”, spune Andreea.

Cei doi îndrăgostiți au hotărât că formează un cuplu fix în ziua în care au aflat că Ionuț va părăsi casa Mireasa în sezonul 7. Părinții Andreei au venit la Măștile Iubirii pentru a leoferi câteva sfaturi.

Ce au declarat părinții Andreei la Măștile Iubirii, după eliminarea lui Ionuț de la Mireasa sezonul 7

„S-au declarat un cuplu, dar ei de afară au arătat altfel. Luăm acasă ginerele, avem noi grijă de el. Ce să-i sfătuim. Să aibă încredere unul în altul, dacă au încredere, totul va fi bine”, spune mama Andreei.

„Atâta timp cât au arătat că vor să fie împrenă, va funcționa”, spune tatăl Andreei.

„Dacă e să fiți împreună, veți fi. Aveți încredere unul în altul, e nevoie și de hotărâre în viață. Lucrurile care nu sunt clare, cum îți așterni așa dormi!”, spune Minodora.