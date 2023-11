Mireasa sezonul 8, 14 noiembrie 2023. Cum comentează Luiza și Sergiu ce se vorbește despre ei pe grupuri

Telespectatorii au atras atenția asupra unei apropieri între Luiza și Sergiu în timpul probei Cabinei Telefonice. Iată cum explică ei.

Pe grupurile Mireasa, telespectatorii au discutat despre gestul Luizei de a îl susține pe Sergiu în timpul probei Cabina Telefonică. Aceștia nu văd cu ochi buni faptul că, după ce Bogdan a abandonat și a mers la somn, Luiza a rămas până dimineață pentru a îl susține pe Sergiu.

Alții afirmă că nu e în regulă faptul că Sergiu o ia de mână pe Luiza.

Cum comentează Luiza și Sergiu ce se vorbește despre ei pe grupuri

În ediția Mireasa din 14 noiembrie 2023, Luiza și Sergiu au comentat și explicat ce s-a întâmplat în noaptea respectivă.

”Venea Luiza la mine și la Bogdan.”, a zis Sergiu.

”Fiind foarte gălăgie, am stat cu Bogdan și cu Sergiu, pe partea lor. După am dezbătut subiectul lui Sergiu cu Madi și i-am spus, dacă nu simți să faci anumite lucruri, să nu le faci pentru că mai târziu să suferi, cum am făcut și eu. La fel și ea să sufere, pentru că știu că nu a fost nimeni lângă mine să-mi dea un sfat. Sergiu și Madi au fost mereu lângă mine și m-au sfătuit, Sergiu chiar și în legătură cu băieții, Madi la fel. Am stat lângă ei pentru că îmi sunt foarte dragi. Madi nu era, era la somn. Clar nu.”, a spus Luiza.

