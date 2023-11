Mireasa sezonul 8, 16 noiembrie 2023. Mama Biei a venit în platou. Ce spune despre tensiunile dintre fiica sa și doamna Anina

Surpriză pentru Bia în emisia Mireasa din 16 noiembrie 2023. Mama acesteia a venit în platou.

Doamna Daniela, mama Biei, a venit în platoul Mireasa. Aceasta a adus două buchete de flori, unul pentru doamna Anina și altul pentru fiica sa.

”Din parte soțului”, a ținut să specifice doamna Daniela când i-a dat florile doamnei Anina.

Mama concurentei a fost foarte emoționată și a lăcrimat încontinuu. Moderatoarea Simona Gherghe a specificat că aceasta plânge de la ora 12, de când a ajuns pe platourile de filmare.

Mama Biei a venit în platou. Ce spune despre tensiunile dintre fiica sa și doamna Anina

”De acasă lucrurile s-au văzut ca aici. Nu ne-au plăcut certurile și neînțelegerile. Nici pe mine nu m-a vrut soacra, acum mă iubește. Nu am stat cu ea. E foarte greu aici, nu știu cum rezistă ei. Toată lumea a muncit, am făcut o casă, am făcut-o și pe a doua că am două fete.”, a spus doamna Daniela.

Ea a afirmat că inițial au locuit într-un cămin de nefamiliști și au muncit mult pentru a obține tot ce au, dând de înțeles că și copiii ei, respectiv Bia și Robert, vor reuși.

